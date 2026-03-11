El Internal Revenue Service (IRS) confirmó que cambiarán todas las auditorías e investigaciones fiscales en Estados Unidos. El organismo reducirá la cantidad de controles generales y pasará a realizar revisiones más profundas sobre contribuyentes con mayor riesgo fiscal. El cambio responde a recortes de personal y a la incorporación de herramientas de análisis de datos. Ahora, el IRS examina información financiera antes de abrir un caso, lo que permite iniciar investigaciones con un conocimiento previo mucho más detallado. Las auditorías del IRS serán menos frecuentes pero más profundas. En lugar de controles amplios, el organismo seleccionará casos específicos donde detecte posibles irregularidades. El sistema se basa en una gran base de datos fiscal que compara declaraciones, reportes bancarios y documentos financieros para identificar inconsistencias antes de iniciar una revisión formal. Las nuevas auditorías se concentrarán en contribuyentes vinculados a operaciones financieras complejas o con señales de posible incumplimiento fiscal. Entre los principales focos de investigación aparecen cuentas offshore, estructuras empresariales complejas y esquemas fiscales agresivos que puedan ocultar ingresos o reducir impuestos de forma indebida.