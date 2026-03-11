Uber cambia las reglas del juego en viajes cortos en Estados Unidos con una nueva función que permite emparejar pasajeras y conductoras mujeres dentro de la aplicación. La herramienta ya comenzó a implementarse en todo el país. La empresa asegura que el cambio busca mejorar la seguridad dentro de la plataforma. El nuevo sistema podría alterar la demanda de viajes cortos y afectar a taxis tradicionales y otros servicios de transporte. La función permite a las usuarias solicitar viajes con conductoras mujeres desde la app. También se puede activar una preferencia para aumentar la probabilidad de ese emparejamiento. Las conductoras también pueden configurar la app para priorizar pasajeras mujeres y desactivar esa preferencia en cualquier momento. Uber afirma que la medida responde a preocupaciones de seguridad en la plataforma. Empresas del sector han enfrentado miles de denuncias por agresiones sexuales en los últimos años. La compañía también busca atraer más conductoras. Actualmente, solo cerca del 20% de los conductores en Estados Unidos son mujeres, lo que podría limitar el impacto inmediato de la función en la disponibilidad de viajes.