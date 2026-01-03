Niño Prodigio, el astrólogo más reconocido en Estados Unidos, compartió en su sitio oficial este sábado, 3 de enero de 2026 la predicción del horóscopo de cada signo zodiacal para que puedan organizar su día y saber qué le deparan los astros.

En base a la astrología occidental, ha detallado cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Bendiciones! Hoy, en este sábado de Luna Llena, la conexión entre la Luna y Júpiter potencia nuestras emociones y sentido de pertenencia, mientras que el Sol, junto a Venus y Marte, nos impulsa a proyectar nuestras aspiraciones y construir en comunidad.

Conoce tu horóscopo del día.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este sábado

Horóscopo para Aries

En esta Luna Llena, tu hogar se transforma en un refugio donde hallas apoyo y guía. Tomas un papel importante dentro de tu grupo familiar o profundizas un lazo emocional que te respalda. Tu poder surge del amor de tu familia y de los antepasados que te acompañan en tu trayectoria, motivando cada elección que haces.

Horóscopo para Tauro

Tus palabras generarán sentimientos y captarán la atención de quienes te oyen. Tus proyectos requieren fundamentos sólidos, pero no estás solo: una motivación personal te impulsa y la compañía de otros hace que el trayecto sea más interesante. Lo que visualizas en este momento se irá concretando con dedicación y paciencia.

Horóscopo para Géminis

Esta Luna Llena trae luz a tus emprendimientos y facilita la llegada de ingresos que pueden manifestarse como obsequios, herencias o beneficios familiares. La abundancia favorece la propiedad compartida y asuntos relacionados con bienes raíces. Si te planificas adecuadamente, tu situación financiera se desarrollará de manera constante.

Horóscopo para Cáncer

La Luna Llena promueve un crecimiento significativo, revelando nuevas facetas de tu ser y despertando conexiones profundas y cautivadoras. Aparece un guía interno que te dirige mientras ofreces con generosidad y recibes lo que te corresponde. Todo se hace claro: presta atención a tus emociones y toma decisiones con prudencia.

Conoce tu horóscopo del día.

Horóscopo de Leo

Esta Luna Llena agudiza tu intuición y convierte tus sueños en fuentes de mensajes valiosos. Percibes una protección delicada que te envuelve tanto interna como externamente. Esta inspiración te permite descubrir significado en lo habitual y mantener con compromiso la importante labor que realizas.

Horóscopo de Virgo

La Luna Llena potencia tu atractivo personal y facilita tus interacciones sociales. Un proyecto en conjunto genera entusiasmo y te brinda la oportunidad de demostrar tu capacidad para desempeñar diferentes funciones mediante el juego. Trabajarás junto a otros en una actividad que tiene un propósito significativo y que deja una impresión positiva en tu futuro.

Horóscopo de Libra

La Luna Llena favorece tu progreso social y te motiva a aceptar nuevas responsabilidades con energía. Destacarás por tu habilidad para organizar y será un buen momento para reunir a la familia y establecer objetivos de desarrollo. Tu dedicación se centra en el bienestar de cada integrante del grupo y en apoyar su avance.

Horóscopo de Escorpio

Esta Luna Llena atrae a quienes buscan tu orientación y favorece los viajes, la educación y las conexiones internacionales. Los procesos legales o migratorios progresan de manera positiva. Tu curiosidad te lleva a formular preguntas importantes y las respuestas surgirán de forma natural, ampliando tus oportunidades.

Horóscopo para Capricornio

La Luna Llena trae consigo a una persona especial que facilita un acercamiento y un encuentro. Tu pareja y amigos te inspiran a tomar decisiones firmes, animándote a comprometerte. El amor se convierte en el centro de atención y deja huellas en tu presente, guiándote con señales que iluminan tu camino.

Conoce tu horóscopo del día.

Horóscopo para Sagitario

Esta Luna Llena trae consigo a una persona que impulsa tu situación financiera, casi como un patrocinador que apoya tu progreso. Te desenvuelves con facilidad en el ámbito empresarial, identificas a los socios adecuados y elaboras un plan efectivo. Todo se alinea para un crecimiento positivo de tus recursos.

Horóscopo para Acuario

Esta Luna Llena genera un interés en tu salud física y te motiva a optar por alimentos caseros y sencillos que potencien tu energía. Se destacan aspectos sobre la relevancia de trabajar en experiencias pasadas para proteger tu bienestar. Cada acción de autocuidado se transforma en una exploración personal.

Horóscopo para Piscis

La Luna Llena te descubre lleno de luz y seguro de tus emociones. Tu creatividad florece y cuenta con el respaldo de amigos y comunidades que aprecian tu sensibilidad. Cada acción que realizas refleja tu esencia y esa expresión genuina te brinda oportunidades para destacar de manera natural.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : desde febrero, con Saturno y Neptuno en tu signo, el año te pide asumir responsabilidad tanto por lo que deseas como por tu mundo interior actuando desde tu propósito más auténtico. Habrá renuncias necesarias, pero al avanzar verás cuánto construyes gracias a tu compromiso espiritual.

Tauro : de septiembre a diciembre, los tránsitos de Venus revelan secretos o silencios en pareja, invitándote a revisar lo que realmente los une. Si estás solo, podrías reencontrarte con una herida antigua que pide comprensión. Al final elegirás vínculos auténticos, intensos y emocionalmente sanadores.

Géminis : las largas estadías de Mercurio en signos de agua te invitan a explorar tus emociones a través de sueños, terapias o estudios espirituales. Desde fines de abril, con Urano impulsándote, brillará tu originalidad: comunicarás con frescura y serás puente de ideas para un mundo en cambio.

Cáncer : por la influencia de Júpiter, la primera mitad del año desbordarás conocimiento y sabiduría, revelando tu capacidad para inspirar y enseñar con ternura. Entre junio y comienzos de agosto, gracias a Mercurio, renovarás tu manera de comunicarte para expresar mejor lo que sientes.

Piscis : entre febrero y fines de abril, Mercurio en tu signo te invitará a revisar ideas y palabras, acercándote a lenguajes simbólicos que expresen mejor tu mundo interior. Desde febrero, con Saturno en tu casa del dinero, verás frutos del esfuerzo de los últimos tres años: tu base económica se afirma.

Acuario : desde fines de abril, con Urano, transitando en Géminis, llega una etapa creativa: explorarás nuevos lenguajes, tecnologías y hobbies. Podrían surgir romances inesperados o incluso deseos de hijos. Será un tiempo para reinventarte, jugar más y abrirte a posibilidades sorprendentes.

Conoce tu horóscopo del día.

Leo : júpiter en tu signo en la segunda mitad del año enciende un fuego sagrado que marca un nuevo ciclo. Recuperas la confianza y tu luz inspira a otros. Tus talentos, tu creatividad y todo lo que amas expresar se vuelven puente para celebrar la vida y honrar el presente.

Virgo : durante este ciclo, Mercurio, tu regente, transitará por largo tiempo signos de agua, invitándote a conectarte con las emociones y actuar desde la vulnerabilidad en lugar de la operatividad. Así aprenderás a ser más profundo, intuitivo y humano en tus pensamientos y manera de vincularte.

Libra : a partir de febrero, con Saturno en tu signo opuesto, las relaciones pedirán madurez y compromiso real. Entre agosto y diciembre, gracias a los tránsitos de Venus, revisarás qué significa para ti la felicidad, entendiendo que la belleza nace de tu conexión interior y del vínculo contigo mismo.

Escorpio : el último cuatrimestre será el más intenso: Mercurio y Venus retrogradarán en tu signo y abrirán una etapa decisiva. Tus ideas, tu autoestima y tus vínculos entrarán en revisión. Será un llamado a mirar el pasado, revelar nudos emocionales y permitir un resurgimiento renovador.

Sagitario : durante la primera mitad del año, Júpiter en Cáncer te llevará a explorar tus raíces y emociones, recuperando tu historia. Cuando ingrese en Leo, renacerán tu entusiasmo y confianza: te expresarás con grandeza, honrarás tus deseos y tu liderazgo inspirará a quienes te rodean.