Víctor Florencio ha compartido en su página web el horóscopo de cada signo zodiacal para este domingo, 25 de enero de 2026. Además, el "Niño Prodigio" ha recomendado cómo encarar el día para afrontarlo de la mejor manera.

En base la astrología occidental, el astrólogo ha explicado cómo le irá a los signos de fuego ( Aries, Leo y Sagitario ), agua ( Cáncer, Escorpio y Piscis ), aire ( Géminis, Libra y Acuario ) y tierra ( Tauro, Virgo y Capricornio ).

¡Lindo domingo! La Luna en Aries nos impulsa a actuar con valentía y a seguir nuestros deseos, mientras que por la tarde, la Luna en Tauro nos recuerda la importancia de disfrutar y encontrar confort.

Conoce tu horóscopo del día.

El horóscopo del Niño Prodigio para cada signo este domingo

Horóscopo para Aries

Tienes la motivación y la fuerza para progresar en proyectos personales significativos. La decisión de enfrentar el reto o dejarlo pasar es tuya. Por la tarde, evaluarás tus recursos y elaborarás un plan específico para gestionar tu dinero de manera más efectiva.

Horóscopo para Tauro

El día sugiere dejar de lado rencores y perdonar ofensas pasadas. Al liberar los resentimientos del ayer, te unes a una energía interna que revitaliza tu bienestar. Con la llegada de la Luna a tu signo por la tarde, adquieres mayor determinación, confianza y estabilidad emocional.

Horóscopo para Géminis

Defiendes tus aspiraciones con fervor, pero es importante moderar esa pasión para evitar caer en extremos. La luna de la tarde indica que hay un agotamiento acumulado. Prestar atención a las necesidades del cuerpo, reducir las exigencias y buscar momentos de descanso será fundamental para restaurar tu equilibrio interno.

Horóscopo para Cáncer

El entorno público plantea grandes exigencias, pero tú enfrentas estas situaciones con dedicación y firmeza. No te dejas vencer por los obstáculos. Al llegar la tarde, la interacción social te brinda consuelo. Pasar tiempo con amigos te permite relajarte y encontrar el apoyo que necesitas.

Horóscopo de Leo

El espíritu se eleva al atraer energías positivas. Estás experimentando un periodo de entendimiento que te guía y te dirige. Tu autoconfianza se refuerza, lo que te permite tener una visión más clara. Al llegar la tarde, logras un objetivo que has anhelado durante mucho tiempo, lo que te brinda una gran satisfacción.

Horóscopo de Virgo

Estás progresando en un proceso de limpieza interna que te permite liberar complejos y emociones contradictorias. Con el cambio de Luna por la tarde, la fortuna favorece tus acciones. Se abre una senda y surgen oportunidades específicas. Permanece abierto y anímate a aceptar lo que se te ofrece.

Horóscopo de Libra

En la mañana, llamas la atención y recibes ofertas; la persona que está contigo toma una actitud proactiva. Por la tarde, el anhelo de conexión se vuelve más fuerte. Aprovecha el momento, pero mantén una postura libre de celos. La auténtica transformación ocurre cuando hay libertad para disfrutar de los cuerpos sin sentir presión.

Horóscopo de Escorpio

Te sobresales en tu vida diaria gracias a tu proactividad, eficiencia y habilidad para resolver problemas. Tu rendimiento es notable. Por la tarde, con la llegada de la Luna a tu área de relaciones, se generan conexiones y encuentros importantes. Te rodeas de personas que enriquecen tu vida.

Horóscopo para Capricornio

En casa puedes exhibir una actitud decidida, pero eres consciente de que ninguna emoción intensa puede alejarte de tus seres queridos. Por la tarde, tu atractivo se vuelve evidente: es un buen momento para llevar una prenda seductora, disfrutar de miradas cómplices y soltar un poco el control a través del juego consciente.

Horóscopo para Sagitario

Comienzas tu jornada con una actitud positiva al volver a conectar con tus verdaderos deseos. Durante la tarde, es importante prestar más atención a tu cuerpo y a tus necesidades físicas. Este es un momento ideal para optar por una alimentación saludable y dedicarte al autocuidado de forma práctica y regular.

Horóscopo para Acuario

Utiliza la mañana para registrarte en un curso o investigar esa actividad que te llama la atención. Más tarde, la Luna se sitúa en la parte baja del cielo y te anima a buscar refugio y comodidad, rodeándote de tus seres queridos para tranquilizar tu espíritu con serenidad y un ambiente acogedor.

Horóscopo para Piscis

Nacen propuestas empresariales y el deseo de invertir, impulsado por una intensa necesidad de autonomía financiera. En la tarde, tu forma de hablar se torna suave y cautivadora: podrás comunicar tus emociones con elegancia y un encanto innato, utilizando un tono pausado y envolvente.

La predicción del horóscopo semanal para cada signo

Aries : este ciclo activa tu vida social y los espacios grupales. Encuentros y proyectos colectivos despiertan tu vocación de liderazgo consciente. Como un Bodhisattva en acción, defiendes ideales con coraje y movilizas a otros. Tu iniciativa deja huella cuando se orienta al bien común.

Tauro : se moviliza tu ámbito profesional con oportunidades de crecimiento. El reconocimiento llega cuando ejerces el poder con responsabilidad. Desde la ética del Bodhisattva, comprendes que el éxito real se construye en equipo y que tu imagen pública se fortalece al beneficiar a otros.

Géminis : se expanden tus horizontes mentales a través de estudios, viajes o nuevas filosofías. Tus creencias se vuelven guía y mensaje. Como Bodhisattva, tu palabra inspira, conecta ideas y abre caminos colectivos, ampliando la conciencia propia y ajena.

Cáncer : este tránsito despierta una exploración profunda de tu psiquis, deseo y secretos. La intimidad se vuelve espacio de sanación y conciencia. Desde la vía del Bodhisattva, el placer vivido con presencia se transforma en conocimiento y en una entrega que trasciende lo personal.

Piscis : las memorias del pasado emergen en los sueños como maestras, ampliando tu percepción. Siguiendo la vía del Bodhisattva, aprendes a interpretar las señales sin dejarte llevar por la ansiedad. Caminar, ventilar espacios y leer con atención renuevan tu mundo interior con aire fresco y claridad.

Acuario : eres la estrella del zodiaco esta semana, por eso se activan proyectos y sueños. Desde la vía del Bodhisattva, asumes decisiones que orientan tu energía al bien común, expresando creatividad y liderazgo consciente con impacto transformador y un poder personal de proyección colectiva.

Leo : la vida amorosa se vuelve escenario de conciencia compartida. En pareja, una dinámica activa fortalece el vínculo a través de proyectos comunes. Si estás soltero, alguien especial puede aparecer mediante amigos o eventos. El Bodhisattva ama sin posesión, creando relaciones que iluminan a ambos.

Virgo : es una semana para asumir responsabilidad sobre tu bienestar. Renuevas hábitos y miras la salud desde una comprensión integral. El Bodhisattva sana atendiendo causas profundas y alineando pensamiento y acción. Elegir prácticas conscientes y profesionales afines optimiza tu funcionamiento.

Libra : el amor se aviva con momentos intensos y experiencias que despiertan entusiasmo. Aparece también una oportunidad ligada al disfrute creativo. Siguiendo la vía del Bodhisattva, la alegría y la autoexpresión se convierten en un aporte único, capaz de contagiar chispa a todo lo que haces.

Escorpio : la familia se vuelve espacio de cooperación y regeneración. Alianzas económicas o proyectos comunes fortalecen la unión. Revisar la historia y compartir verdades profundas renueva la energía. Como Bodhisattva, comprendes que sanar el linaje también libera y sostiene a todos.

Sagitario : las personas a tu alrededor se muestran proactivas y dispuestas a acompañarte. La comunicación consciente fortalece amistades y pareja. Desde la vía del Bodhisattva, expresar ideas sin prejuicios eleva la mente colectiva, trae aprendizajes y transforma tu modo de pensar y comunicar.