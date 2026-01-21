El Servicio de Impuestos Internos (IRS) lleva un registro riguroso del cumplimiento de las obligaciones fiscales de cada contribuyente.

En ese marco, cuando se detecta que los impuestos no se pagaron en tiempo y forma, la agencia envía un aviso notificando el incumplimiento y, si no se paga dentro del período indicado, se emite un aviso de gravamen.

El gravamen, amparado por el Código de Impuestos Internos es una reclamación legal contra toda la propiedad del contribuyente. Es una garantía de que esos bienes podrán ser embargados en el futuro si el tributante no cumple con su obligación.

Castigo del IRS para quienes no hayan pagado sus impuestos a tiempo

Cuando IRS oficializa un gravamen y el contribuyente recibe un aviso oficial, se encuentran automáticamente comprometidos en primera instancia todos los bienes actuales y futuros, por lo que debe pagarse lo adeudado cuanto antes para evitar que esta sanción escale.

Es importante considerar que en el aviso recibido tan sólo se muestra el saldo tasado hasta el momento en el que se entrega la factura, no el monto completo para eliminar la deuda o los cargos que se aplicaron por imponer la medida.

“Para saber la cantidad total que usted debe pagar para liberar el gravamen, llame al 800-913-6050 o al 859-320-3526 si está llamando fuera de los Estados Unidos”, se indica.

La agencia recaudadora puede embargar toda propiedad sobre la que se haya emitido un gravamen. Fuente: archivo.

Cuáles son las consecuencias de este castigo de IRS

IRS explica que un gravamen puede impactar directamente en los siguientes aspectos

Bienes : se compromete toda la propiedad, actual y futura

Crédito : la habilidad para conseguir crédito puede verse limitada

Negocios : toda la propiedad de negocio y derecho a bienes se ve afectada por la medida

Bancarrota: incluso después de declararse en bancarrota la deuda tributaria y el gravamen podrían continuar

En caso de que esta medida se libere porque la deuda se saldó o por cualquier otro motivo esto se indicará a través de la presentación de un Certificado de Liberación del Gravamen por el Impuesto Federal.