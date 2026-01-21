Se despide el impuesto de Sucesiones en Texas tras una decisión que blinda el sistema impositivo a futuro: los herederos podrán recibir la herencia completa sin pagar ningún impuesto estatal por sucesión o herencia nunca más.

La medida fue aprobada por los votantes y apunta a impedir que próximas legislaturas creen este tipo de gravámenes.

El cambio se formalizó mediante una enmienda constitucional que prohíbe imponer impuestos por fallecimiento sobre bienes, herencias o legados.

Aunque Texas no tenía este tributo vigente, la votación cerró la puerta a que exista en el futuro, reforzando la previsibilidad para familias y patrimonios.

¿Qué significa que se despide el impuesto de Sucesiones en Texas?

La enmienda constitucional establece que el Estado no podrá crear impuestos sobre la transferencia de una herencia o patrimonio por causa de muerte.

En términos prácticos, los herederos no enfrentarán cargos estatales por recibir bienes, dinero o activos, ahora ni más adelante.

La norma alcanza a transferencias entre personas, familias, patrimonios o fideicomisos y fija un candado constitucional que limita la capacidad del poder legislativo estatal para cambiar esta regla.

¿Quiénes se benefician y qué impuestos quedan excluidos?

La protección es amplia y beneficia a cualquier heredero dentro de Texas. Sin embargo, conviene diferenciar alcances para evitar confusiones:

Impuestos que no podrán cobrarse

Impuesto estatal a la herencia

Impuesto por sucesión o “death tax”

Gravámenes por transferencia de bienes al fallecer

La medida no elimina impuestos federales que puedan aplicar en casos de patrimonios muy elevados; se limita al ámbito estatal.

Críticos señalaron que la enmienda previene algo que hoy no existe, pero sus impulsores destacaron la certeza jurídica permanente que ofrece para residentes del estado y para la planificación patrimonial en Texas.