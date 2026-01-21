En esta noticia
Se despide el impuesto de Sucesiones en Texas tras una decisión que blinda el sistema impositivo a futuro: los herederos podrán recibir la herencia completa sin pagar ningún impuesto estatal por sucesión o herencia nunca más.
La medida fue aprobada por los votantes y apunta a impedir que próximas legislaturas creen este tipo de gravámenes.
El cambio se formalizó mediante una enmienda constitucional que prohíbe imponer impuestos por fallecimiento sobre bienes, herencias o legados.
Aunque Texas no tenía este tributo vigente, la votación cerró la puerta a que exista en el futuro, reforzando la previsibilidad para familias y patrimonios.
¿Qué significa que se despide el impuesto de Sucesiones en Texas?
La enmienda constitucional establece que el Estado no podrá crear impuestos sobre la transferencia de una herencia o patrimonio por causa de muerte.
En términos prácticos, los herederos no enfrentarán cargos estatales por recibir bienes, dinero o activos, ahora ni más adelante.
La norma alcanza a transferencias entre personas, familias, patrimonios o fideicomisos y fija un candado constitucional que limita la capacidad del poder legislativo estatal para cambiar esta regla.
¿Quiénes se benefician y qué impuestos quedan excluidos?
La protección es amplia y beneficia a cualquier heredero dentro de Texas. Sin embargo, conviene diferenciar alcances para evitar confusiones:
Impuestos que no podrán cobrarse
- Impuesto estatal a la herencia
- Impuesto por sucesión o “death tax”
- Gravámenes por transferencia de bienes al fallecer
La medida no elimina impuestos federales que puedan aplicar en casos de patrimonios muy elevados; se limita al ámbito estatal.
Críticos señalaron que la enmienda previene algo que hoy no existe, pero sus impulsores destacaron la certeza jurídica permanente que ofrece para residentes del estado y para la planificación patrimonial en Texas.