En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7437 este miércoles, 20 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.38% en comparación con la cotización del día anterior.

La cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia bajista: en la última semana retrocedió -33.50% y en el último año acumula -66.78%.

Conoce la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina ha sido del 9.06%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, dado que supera la volatilidad anual del 6.38%.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, registrando un dato de 1. Esto indica un incremento en su valor en relación con las fluctuaciones recientes del mercado.

La tendencia de la Libra esterlina ha sido estable en los días previos, lo que sugiere que, aunque hoy haya un aumento, la moneda había mantenido un comportamiento constante sin grandes variaciones.

Este fenómeno puede reflejar una creciente confianza en la economía británica entre los inversores.

Conoce cómo cerró la cotización de este miércoles, 20 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.