El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos ya comenzó la temporada fiscal 2026. A partir de ahora, todos los contribuyentes deben presentar su declaración y cumplir con los plazos establecidos de la entidad fiscal.

Es importante evitar errores o confusiones en los formularios, ya que algunas equivocaciones pueden derivar en grandes conflictos como una orden de embargo emitida por el Gobierno.

Alerta del IRS: las autoridades advierten de los errores más comunes en las declaraciones de impuestos

1. Revisa todos tus datos personales con cuidado

Verifica que los nombres, números de Seguro Social (SSN) y fechas de nacimiento coincidan exactamente con los registros oficiales, tanto tuyos como de tus dependientes. Los errores en esta información pueden causar el rechazo de la declaración o demoras en el procesamiento.

2. Espera a tener todos los formularios de ingresos antes de presentar

No presentes tu declaración antes de recibir formularios clave como el W-2 (salarios) o 1099 (ingresos independientes), porque el IRS compara esos datos con lo que informas.

3. Presenta electrónicamente y elige depósito directo

El IRS recomienda presentar la declaración electrónicamente (e-file) y solicitar depósito directo del reembolso. Así se reduce la probabilidad de errores matemáticos y de datos, y se acelera el procesamiento.

IRS ya inició la temporada fiscal 2026 y todos los contribuyentes deben presentar su declaración. Fuente: Archivo.

4. Utiliza software confiable o ayuda profesional

El uso de software tributario actualizado o de un profesional (contador público, agente inscrito en impuestos) ayuda a minimizar errores de cálculo y de credenciales, y asegura que se incluyan los formularios y anexos necesarios.

5. Verifica todos los créditos y deducciones

Comprueba detenidamente que reclamas solo los créditos y deducciones para los que realmente calificas, y que los formularios de respaldo están completos. Esto incluye créditos como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) o el Crédito por Hijos.

6. Adjunta todos los formularios requeridos

Asegúrate de incluir todos los documentos que respalden tu declaración antes de enviarla. Si falta documentación, el IRS podría rechazar tu declaración o enviarte un aviso para pedir más información.

IRS: Los errores que pueden terminar en un embargo de bienes y cuentas bancarias

Si bien la mayoría de declaraciones con errores solo causan retrasos o rechazos, algunos fallos más graves pueden llevar a acciones del IRS, especialmente si se acompaña de deuda tributaria: