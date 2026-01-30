IRS estará implementando grandes disposiciones del paquete de impuestos y gastos de los republicanos.

En esta noticia Nueva temporada de impuestos: estos son los cambios que modifican todos los depósitos y pagos

El Gobierno de Estados Unidos confirmó una importante noticia de cara a la llegada de la nueva temporada de impuestos. Como parte de una orden ejecutiva, se eliminarán gradualmente los cheques de reembolso enviados por correo y se anima a los contribuyentes a inscribirse en el depósito directo .

La temporada de presentación de impuestos para 2026 está en operación desde el lunes, según un anuncio del Servicio de Impuestos Internos. Los funcionarios esperan que alrededor de 164 millones de declaraciones de impuestos individuales se presenten antes de la fecha límite del miércoles 15 de abril.

“De conformidad con la Orden Ejecutiva 14247, el IRS comenzó a eliminar gradualmente los cheques de reembolso de impuestos en papel el 30 de septiembre de 2025 , lo que significa que la mayoría de los contribuyentes deben proporcionar sus números de ruta y de cuenta para recibir los reembolsos depositados directamente en sus cuentas bancarias”, expresaron las autoridades.

Según un comunicado emitido por el IRS el pasado septiembre, “la mayoría de los reembolsos se entregarán por depósito directo u otros métodos electrónicos seguros” como parte del cambio. El IRS agregó que el depósito directo es la “forma más rápida de recibir un reembolso”, que generalmente se emite dentro de los 21 días.

La agencia también dijo que la mayoría de los reembolsos del Crédito por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit) y del Crédito Tributario Adicional por Hijos (Additional Child Tax Credit) serán depositados en cuentas bancarias o en tarjetas de débito antes del 2 de marzo de 2026

El IRS confirmó un importante cambio para la temporada 2026.

Para la temporada de impuestos 2026, el IRS estará implementando grandes disposiciones del paquete de impuestos y gastos de los republicanos, también conocido como la “Ley One Big Beautiful Bill Act”, firmada como ley el verano pasado.

Algunas deducciones estándar de impuestos aumentarán como parte del nuevo proyecto de ley: aumentaron los créditos por adopción, junto con una exclusión del impuesto a la herencia. Ciertas personas mayores podrían también reclamar una deducción más alta, según las nuevas disposiciones. La ley también eliminó el impuesto sobre las propinas, las horas extras y los intereses de préstamos de automóviles.

Según la ley, el Crédito Tributario por Hijos para 2025 aumentó ligeramente, a $2,200 por niño, desde $2,000, según un desglose de H&R Block.

¿Cuánto tiempo tardan los reembolsos de impuestos?

Según el IRS, los reembolsos se “emiten en menos de 21 días si se presenta electrónicamente” eligiendo el depósito directo. Los pagos no electrónicos pueden tardar 6 semanas o más para los reembolsos enviados por correo.