El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos inició la temporada de impuestos 2026 el pasado lunes 26 de enero. Todos los contribuyentes deben presentar su declaración en el plazo establecido y, quienes califiquen, recibirán un reembolso fiscal de 1,700 dólares los días posteriores.

La asistencia económica está destinada a las personas elegibles para el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) y el Crédito Tributario Adicional por Hijos (ACTC) no empezarán a recibir sus reembolsos antes de mediados de febrero, aunque ya hayan presentado su declaración.

Confirmado: IRS reembolsará 1,700 dólares a estas personas

El reembolso está dirigido principalmente a trabajadores y familias con ingresos bajos o moderados que califican para el CTC y el EITC. En el caso de este último, el monto puede alcanzar hasta 1,700 dólares por hijo calificado.

Aplican quienes tengan ingresos laborales dentro de los límites establecidos por el IRS, cuenten con un número de Seguro Social válido y hayan presentado la declaración federal correspondiente a la temporada fiscal 2026. También es requisito que los hijos reclamados cumplan con las condiciones de edad, parentesco y residencia.

IRS informó que procesará las declaraciones de impuestos de la nueva temporada fiscal y emitirá los reembolsos correspondientes. Fuente: Archivo.

En qué fecha se abona este reembolso luego de la declaración

Aunque la temporada de impuestos comenzó el 26 de enero, el IRS no puede emitir reembolsos vinculados al EITC y al Crédito Tributario Adicional por Hijos antes de mediados de febrero. Esta demora es obligatoria y busca prevenir fraudes y verificar la información presentada por los contribuyentes.

En la práctica, quienes presentaron su declaración de manera electrónica y eligieron depósito directo suelen comenzar a ver el dinero reflejado entre fines de febrero y los primeros días de marzo. Las declaraciones en papel, en cambio, pueden tardar varias semanas más en procesarse.

Cómo solicitar el reembolso y para saber si soy elegible