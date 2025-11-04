Miles de pacientes en Estados Unidos podrían estar en riesgo tras el anuncio de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), que confirmó el retiro de más de 580.000 frascos de cápsulas de Prazosin hydrochloride (prazosina), un medicamento comúnmente utilizado para tratar la hipertensión arterial y, en algunos casos, trastornos de estrés postraumático (TEPT).

La alerta fue emitida luego de que la farmacéutica Teva Pharmaceuticals USA detectara la presencia de una sustancia química potencialmente cancerígena, conocida como N-nitroso Prazosin impurity C, en varios lotes del producto.

Retiran pastillas para la presión arterial por riesgo de cáncer: qué medicamentos están afectados

El retiro, clasificado como “Clase II”, implica que la exposición a la impureza puede causar efectos adversos reversibles o temporales, aunque el riesgo grave se considera bajo.

Los lotes retirados incluyen tres concentraciones del medicamento:

1 mg : 181.659 frascos

2 mg : 291.512 frascos

5 mg: 107.673 frascos

Los envases pueden contener entre 100 y 1.000 cápsulas, por lo que el número de pacientes potencialmente afectados es alto.

Qué deben hacer los pacientes

La FDA recomienda a los consumidores: