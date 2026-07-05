El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos especifica en su sitio web oficial en qué casos sus agentes pueden visitar el domicilio de un contribuyente o su negocio y cuándo esta acción puede llevarse a cabo sin avisar previamente.

Además, se detalla el protocolo que todos los tributantes pueden seguir para garantizar que se trata de visitas legítimas y protegerse contra cualquier fraude.

Visitas de IRS casa por casa: en qué casos pueden realizarse

Según lo informa el organismo, los agentes federales pueden visitar el domicilio o negocio de un contribuyente en las siguientes circunstancias

Agentes de ingresos: siempre se envía un aviso previo. En estos casos los oficiales pueden revisar registros para verificar que se hayan declarado todos los ingresos correctamente.

Agentes de recaudación: la agencia también se contacta previamente antes de la visita. Los funcionarios participan de forma directa en el proceso de cobro y explican a cada contribuyente los riesgos de no pagar a tiempo. En caso de que no se respondan los intentos de contacto, la visita podrá llevarse a cabo de todas formas.

Agentes especiales: sus visitas se realizan sin previo aviso y siempre forman parte de investigaciones relacionadas con delitos fiscales.

Inspectores de combustibles: sólo visitan sitios industriales regulados donde se produce combustible sujeto a impuestos.

IRS explicó en qué casos las autoridades pueden visitar el domicilio de un contribuyente. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo protegerse de fraude frente a visitas del IRS

Según lo indican las autoridades, tantos funcionarios de recaudación como agentes de ingresos e inspectores de combustible deben presentar una credencial de IRS y una Tarjeta HSPD-12. En ambos casos tienen número de serie y foto del agente.

En el caso de los agentes de investigación criminal, deben presentar de manera obligatoria credenciales de policía.

“Si la persona no te muestra estos documentos o no estás seguro de ellos, llama al número que aparece en la tarjeta proporcionado por el oficial o agente de Hacienda”, detalla el organismo.