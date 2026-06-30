El Departamento de Estado de EE.UU. habilitó una visa rápida premium que cobra u$s 750 adicionales para conseguir una entrevista de visa B1/B2 en un máximo de diez días hábiles. La medida rige desde el 1 de julio de 2026 y alcanza a turistas y viajeros de negocios en consulados seleccionados.

Según la cancillería estadounidense, se trata de un programa piloto que funcionará hasta el 31 de diciembre de 2026. El pago no garantiza la visa: solo adelanta el turno de la entrevista y se suma a la tarifa estándar de u$s 185.

¿Qué es la visa rápida premium de u$s 750 y cómo funciona el sistema B1/B2?

La visa rápida premium no es una nueva categoría migratoria, sino un servicio opcional para adelantar la cita. El solicitante paga primero la tarifa de u$s 185, agenda un turno común y luego puede abonar los u$s 750 para acceder a una entrevista en diez días hábiles.

Condiciones clave del nuevo arancel

El esquema tiene reglas estrictas que conviene revisar antes de pagar:

Solo aplica a visas B1/B2 (negocios y turismo).

El pago de u$s 750 no es reembolsable si el solicitante falta o cancela.

Se ofrece únicamente en consulados seleccionados y por cupos limitados.

No acelera el procesamiento posterior ni asegura la aprobación.

Tras elegir un turno expeditado, el sistema reserva el lugar entre cinco y diez minutos para completar el pago en línea. Si no se abona a tiempo, el cupo vuelve a quedar disponible para otros solicitantes.

La visa rápida premium no es una nueva categoría migratoria, sino un servicio opcional para adelantar la cita.

¿A qué países impacta más el nuevo sistema B1/B2: Reino Unido, México, Alemania y Brasil?

El Departamento de Estado todavía no publicó la lista de consulados participantes, que se difundirá en travel.state.gov . El programa apunta a las sedes con mayores demoras, donde la espera por una entrevista puede superar los doce meses.

Los mercados con más demanda de visas B1/B2 —como México y Brasil— concentran buena parte de las solicitudes y figuran entre los más expuestos al nuevo arancel. Reino Unido y Alemania, en cambio, viajan en su mayoría bajo el Programa de Exención de Visa, por lo que el impacto directo sería menor, pero todavía en ciertos casos la visa es necesaria.