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Estados Unidos presentó el “pasaporte patriota”, un nuevo pasaporte conmemorativo con el retrato de Donald Trump que se emitirá por tiempo limitado para celebrar los 250 años de la independencia. Servirá para entrar y salir del país como cualquier documento estándar, pero solo estará disponible en una sede y mientras haya existencias.
La Casa Blanca difundió las imágenes y el Departamento de Estado confirmó que la edición especial se entregará en la Agencia de Pasaportes de Washington, en la capital, desde el 6 de julio de 2026. Según reportes, se emitirían entre 25.000 y 30.000 unidades.
¿Cuánto cuesta el nuevo pasaporte patriota de Estados Unidos?
La versión conmemorativa no tiene un precio especial: se cobran las mismas tarifas que para cualquier pasaporte estadounidense. El costo final depende de si se trata de un trámite por primera vez o de una renovación.
De acuerdo con el Departamento de Estado, las tarifas vigentes desde abril de 2026 son las siguientes:
- Primera vez (libreta de adulto): u$s 165 en total (u$s 130 de solicitud + u$s 35 de ejecución).
- Renovación de adulto: u$s 130.
- Servicio urgente (opcional): u$s 60 adicionales.
¿Quiénes pueden conseguir el pasaporte patriota para entrar y salir del país?
Solo lo recibirán quienes tramiten su pasaporte en persona en la Agencia de Pasaportes de Washington, mientras dure el stock. Quienes apliquen por internet, por correo o en consulados y otras agencias recibirán la libreta estándar.
El documento mantiene la misma validez y seguridad que un pasaporte común. Para acceder a la edición conmemorativa, el Departamento de Estado fijó estas condiciones:
- Tramitar en persona en la Agencia de Pasaportes de Washington D.C.
- Hacerlo a partir del 6 de julio de 2026.
- Solo mientras haya existencias (tiraje limitado).
- No hay un cupo garantizado: una vez agotado el stock, se entrega el pasaporte estándar.