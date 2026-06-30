Estados Unidos presentó el “pasaporte patriota”, un nuevo pasaporte conmemorativo con el retrato de Donald Trump que se emitirá por tiempo limitado para celebrar los 250 años de la independencia . Servirá para entrar y salir del país como cualquier documento estándar, pero solo estará disponible en una sede y mientras haya existencias.

La Casa Blanca difundió las imágenes y el Departamento de Estado confirmó que la edición especial se entregará en la Agencia de Pasaportes de Washington, en la capital, desde el 6 de julio de 2026 . Según reportes, se emitirían entre 25.000 y 30.000 unidades.

¿Cuánto cuesta el nuevo pasaporte patriota de Estados Unidos?

La versión conmemorativa no tiene un precio especial: se cobran las mismas tarifas que para cualquier pasaporte estadounidense. El costo final depende de si se trata de un trámite por primera vez o de una renovación.

De acuerdo con el Departamento de Estado , las tarifas vigentes desde abril de 2026 son las siguientes:

Primera vez (libreta de adulto): u$s 165 en total (u$s 130 de solicitud + u$s 35 de ejecución).

Renovación de adulto: u$s 130.

Servicio urgente (opcional): u$s 60 adicionales.

El costo final depende de si se trata de un trámite por primera vez o de una renovación. Shutterstock

¿Quiénes pueden conseguir el pasaporte patriota para entrar y salir del país?

Solo lo recibirán quienes tramiten su pasaporte en persona en la Agencia de Pasaportes de Washington, mientras dure el stock. Quienes apliquen por internet, por correo o en consulados y otras agencias recibirán la libreta estándar.

El documento mantiene la misma validez y seguridad que un pasaporte común. Para acceder a la edición conmemorativa, el Departamento de Estado fijó estas condiciones: