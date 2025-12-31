En un contexto económico donde los gastos de fin de año, los viajes y las compras navideñas presionan el bolsillo, Pensilvania tomó una decisión poco habitual que ya impacta a miles de hogares: el envío masivo de cheques por dinero no reclamado, muchos de ellos llegando antes de que termine el año.

Para la comunidad hispana en Estados Unidos, esta medida representa algo más que una curiosidad administrativa. Puede significar dinero extra, un respiro financiero inesperado o incluso la recuperación de fondos que llevaban años olvidados.

Money Match: el programa que devuelve dinero sin trámites

Detrás de estos pagos está Pennsylvania Money Match, una iniciativa impulsada por el Departamento del Tesoro de Pensilvania que busca devolver automáticamente el dinero no reclamado a sus verdaderos dueños.

Imagen: archivo.

A diferencia de otros programas estatales, aquí no es necesario iniciar una solicitud, completar formularios extensos ni presentar documentación previa. El propio estado se encarga de identificar al beneficiario y enviar el cheque directamente por correo cuando la coincidencia es clara.

¿Qué es el dinero no reclamado?

Este tipo de fondos se acumula con más frecuencia de lo que muchos imaginan. Puede provenir de situaciones cotidianas como:

Cuentas bancarias inactivas

Cheques no cobrados

Pagos de nómina pendientes

Reembolsos de seguros

Depósitos de servicios públicos

Cuando ese dinero no puede ser entregado, pasa a custodia del estado. Ahora, gracias al cruce de bases de datos oficiales, Pensilvania puede detectar coincidencias confiables y devolverlo sin intervención del ciudadano.

¿Quiénes califican para recibir estos cheques automáticos?

No todos los casos son elegibles para el envío directo. El Tesoro estatal estableció criterios específicos:

El dinero debe pertenecer a una sola persona

El monto total no puede superar los $500 dólares

La identidad del beneficiario debe coincidir con registros estatales confiables

Si el monto es mayor o existen dudas sobre la titularidad, el dinero no se pierde: simplemente debe reclamarse a través del portal oficial de dinero no reclamado de Pensilvania.

¿Qué pasa si no te llega ningún cheque?

Un dato clave para muchos hispanos: no vivir actualmente en Pensilvania no te excluye. Si en algún momento trabajaste, alquilaste vivienda o abriste una cuenta en ese estado, podrías tener dinero pendiente.

Recomendación: busca tu nombre en el sistema estatal y verifica si existen fondos a tu favor. Este dinero no es un premio ni una ayuda social, sino recursos que te pertenecen y nunca llegaron a tus manos.