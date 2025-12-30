Un grupo específico de beneficiarios del Seguro Social puede acceder a un depósito mensual adicional que incrementa de forma significativa el monto que reciben. El refuerzo no corresponde a un pago federal nuevo, sino a un suplemento estatal vigente en el estado de Nueva York.

Se trata del Programa de Suplemento Estatal (SSP), que se paga junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI). El importe varía según la situación personal, el tipo de vivienda y si el beneficio se cobra de manera individual o en pareja.

En los casos más altos, el suplemento estatal puede alcanzar hasta u$s 1.885 mensuales, pero ese monto corresponde únicamente a una categoría específica dentro del programa y no aplica de forma generalizada.

¿Quiénes pueden recibir este depósito extra del Seguro Social?

El suplemento estatal está dirigido exclusivamente a personas que SSI y que residen en el estado de Nueva York. No aplica a todos los jubilados del Seguro Social ni a quienes reciben beneficios contributivos tradicionales.

Pueden calificar adultos mayores de 65 años, personas con discapacidad o ceguera, y menores con discapacidades calificadas , siempre que cumplan con los límites de ingresos y recursos establecidos por la normativa.

El monto final depende del arreglo habitacional, del nivel de cuidado que recibe el beneficiario y de si el beneficio se percibe de forma individual o como pareja.

Cuánto es el extra y cómo varía según la categoría y el tipo de beneficiario

El Programa de Suplemento Estatal fija montos máximos mensuales según el tipo de vivienda o nivel de asistencia. El valor más alto corresponde a situaciones de cuidado residencial con asistencia intensiva, que representan una de las categorías más restrictivas del esquema.

Montos máximos del suplemento estatal de Nueva York – Año 2026

Categoría de vivienda o cuidado Beneficiario individual Beneficiarios en pareja Vive solo u$s 87 u$s 104 Vive con otras personas u$s 23 u$s 46 Vive en el hogar de otra persona u$s 23 u$s 46 Cuidado congregado – Nivel 1 (cuidado familiar) u$s 266 u$s 1.029 Cuidado residencial – Nivel 2 u$s 435 u$s 1.367 Cuidado residencial mejorado – Nivel 3 u$s 694 u$s 1.885

Los valores corresponden a topes máximos del suplemento estatal. El monto final puede variar según el condado de residencia, el tipo de establecimiento y la situación económica del beneficiario o de la pareja.

El suplemento se deposita junto con el SSI y por el mismo medio de cobro, generalmente mediante depósito directo. No es necesario realizar un trámite adicional si la persona ya fue aprobada, pero cualquier cambio en ingresos, vivienda o composición del hogar debe informarse, ya que puede reducir o suspender el beneficio.