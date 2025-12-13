El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado una medida oficial que podría incluir visitas hogar por hogar a personas y familias en Estados Unidos. Este procedimiento se activa únicamente en situaciones específicas relacionadas con trámites fiscales no cumplidos.

Aunque el primer contacto generalmente se lleva a cabo por correo postal , ciertas omisiones obligan al ente recaudador federal a avanzar hacia verificaciones adicionales.

En caso de que se detecten irregularidades significativas, el proceso puede escalar a controles presenciales.

Razones detrás de las visitas del IRS a hogares que no realizaron este trámite

La agencia informó que estas visitas están dirigidas a contribuyentes que olvidaron pagar impuestos federales o no respondieron a comunicaciones previas, lo que da lugar a exámenes formales denominados auditorías.

Antes de cualquier visita, el IRS envía una notificación escrita que advierte sobre la revisión en curso. Posteriormente, agentes autorizados pueden presentarse en el domicilio para confirmar información, analizar documentos y continuar la auditoría generada por la omisión.

De acuerdo con el ente recaudador federal, son procedimientos poco frecuentes, pero necesarios cuando existen dudas sobre lo declarado.

Métodos Auténticos para Contactar al IRS

Carta enviada por el Servicio Postal de EE.UU.

Llamadas autorizadas luego del aviso escrito.

Fax para verificar información laboral.

Nunca por redes sociales, mensajes privados o pedidos de pago inusuales.

¿Qué pueden esperar hogares y familias de las visitas del IRS?

En los casos relacionados con impuestos federales olvidados, los agentes de ingresos desempeñan un papel crucial, encargándose de llevar a cabo los exámenes fiscales (auditorías) y de revisar los registros financieros pertinentes.

Durante la visita, el agente tiene la facultad de solicitar comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial y puede comunicarse con terceros si lo considera necesario.

El IRS enfatiza que no exige pagos inmediatos, no retira licencias y no amenaza con acciones policiales a través de llamadas automáticas.