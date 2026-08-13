Rociar la ropa con vinagre blanco antes de meterla a la secadora se convirtió en uno de los trucos de lavandería más recomendados por especialistas en limpieza ecológica. La técnica combina un efecto desodorizante con la reducción de la electricidad estática, sin necesidad de productos químicos adicionales.

Los especialistas en cuidado textil recomiendan el vinagre blanco destilado para esta tarea. Su acidez actúa directamente sobre los residuos que quedan en las fibras tras el lavado.

¿Para qué sirve rociar vinagre en la ropa antes de la secadora?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto antibacteriano que neutraliza los malos olores atrapados en las fibras . Por eso es útil en ropa deportiva, toallas y sábanas, prendas que retienen sudor y humedad.

También disuelve los residuos de detergente y los minerales del agua que dejan la tela áspera. Al hacerlo, reduce la fricción entre las prendas dentro del tambor, una de las causas principales de la electricidad estática.

Entre los beneficios más destacados de este truco se encuentran:

Neutraliza olores persistentes en telas de uso diario.

Reduce la electricidad estática generada por el calor y la fricción.

Suaviza las fibras sin dejar residuos ni fragancias artificiales.

Ayuda a que los colores se mantengan más vivos con el tiempo.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto antibacteriano que neutraliza los malos olores atrapados en las fibras.

¿Cómo se debe aplicar el vinagre antes de secar la ropa?

Se recomienda rociar una mezcla de vinagre blanco diluido en agua sobre la ropa húmeda, antes de meterla en la secadora. No hace falta enjuagar ni sumar pasos extra.

El olor a vinagre desaparece por completo una vez que la prenda se seca. Conviene evitar su uso en telas delicadas como seda, rayón o acetato, ya que la acidez puede dañar sus fibras.