El colchón es una de las superficies del hogar que puede acumular con el tiempo polvo, humedad, sudor y malos olores. Por eso, además de cambiar las sábanas con frecuencia, muchas personas buscan métodos sencillos para mantenerlo limpio y fresco.

Entre las alternativas caseras que circulan se encuentra rociar vinagre blanco diluido sobre el colchón. La práctica se recomienda principalmente como una forma de ayudar a neutralizar olores y refrescar la superficie, aunque es importante utilizarla correctamente para evitar dejar humedad atrapada en el interior.

¿Por qué recomiendan rociar vinagre sobre el colchón?

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que explica buena parte de sus propiedades como producto de limpieza doméstica.

Aplicado de forma adecuada y en una cantidad moderada, puede ayudar principalmente a disminuir determinados olores presentes en los tejidos.

Sin embargo, no debe confundirse este efecto con una desinfección completa. El vinagre puede considerarse un complemento para la limpieza cotidiana, pero no un sustituto universal de un desinfectante registrado.

¿Para qué sirve poner vinagre en el colchón?

Representación creada con IA

El método se utiliza principalmente para:

Neutralizar determinados malos olores acumulados en la superficie.

Ayudar a refrescar el tejido después de una limpieza.

Complementar la limpieza habitual del colchón.

Contribuir a reducir residuos de olor asociados al sudor y la humedad.

El objetivo no debería ser empapar el colchón, sino aplicar una cantidad pequeña y permitir que la superficie se seque completamente.

¿Cómo aplicar vinagre sobre el colchón correctamente?

Para probar este método, se puede preparar una solución con vinagre blanco y agua y colocarla en un pulverizador.

Antes de aplicarla sobre toda la superficie, conviene hacer una prueba en una zona pequeña y poco visible para comprobar que el material no se decolora ni se deteriora.

Luego, se recomienda:

Retirar completamente las sábanas y la ropa de cama. Aspirar el colchón para eliminar polvo y partículas superficiales. Rociar una capa muy fina de la solución, sin empapar el tejido. Dejar el colchón en un lugar bien ventilado hasta que esté completamente seco. Volver a colocar la ropa de cama únicamente cuando la superficie esté seca.

La importancia de este último paso no es menor: las recomendaciones para colchones hacen especial énfasis en mantenerlos secos , ya que la humedad persistente puede convertirse en un problema.

El error que hay que evitar al limpiar el colchón con vinagre

Uno de los principales errores es utilizar demasiado líquido pensando que una mayor cantidad producirá una limpieza más profunda.

En realidad, empapar el colchón puede ser contraproducente. Los materiales porosos pueden retener humedad en su interior y dificultar el secado completo.

El control de la humedad es fundamental para prevenir problemas relacionados con el moho y que los materiales absorbentes o porosos pueden ser especialmente difíciles de recuperar cuando se contaminan.

Por eso, si el colchón presenta moho visible, manchas importantes, humedad persistente o un olor que no desaparece, un simple rociado de vinagre no debería considerarse una solución definitiva.