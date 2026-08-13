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Todos los extranjeros que logran obtener la residencia permanente legal de Estados Unidos reciben el comprobante de este estatus.

Todos los extranjeros que logran obtener la residencia permanente legal de Estados Unidos reciben el comprobante de este estatus: la Tarjeta de Residente Permanente, también conocido técnicamente como el Formulario I-551.

Con este documento, el extranjero puede acreditar el derecho a residir en el país de forma permanente y a trabajar legalmente para cualquier empleador dentro de Estados Unidos.

Uno de los usos que tiene la Tarjeta de Residente Permanente (Green Card) es que se puede utilizar para volver a ingresar a Estados Unidos después de viajes por turismo u negocios al exterior sin tener que tramitar una visa.

Formulario I-551: ¿Quiénes pueden obtener el documento que permite estadía legal con permiso de trabajo en Estados Unidos?

Este documento es emitido como prueba de estatus a quienes obtienen la residencia permanente legal. Por ello, no es accesible para todos los extranjeros.

La ley migratoria de Estados Unidos establece que quienes quieran obtener este estatus deben poder aplicar para alguna de estas categorías:

Familia: determinados familiares de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes.

Empleo: trabajadores que califican para categorías de inmigración basadas en empleo.

Refugio o asilo: refugiados y asilados que reúnen los requisitos para ajustar su estatus.

Programa de Visas de Diversidad: personas seleccionadas que posteriormente cumplen con todos los requisitos para recibir la residencia.

Categorías especiales: determinados inmigrantes contemplados por leyes o programas migratorios específicos.

Este documento es emitido como prueba de estatus a quienes obtienen la residencia permanente legal. Por ello, no es accesible para todos los extranjeros. El Cronista | Shutterstock y ChatGPT

Obtener la Residencia Permanente en Estados Unidos: ¿Qué beneficios tiene?

Quienes obtengan este estatus migratorio pueden:

Vivir de forma permanente en Estados Unidos en tanto se mantenga el estatus migratorio.

Trabajar legalmente sin necesidad de una visa de trabajo.

Acreditar identidad y autorización de empleo.

Viajar al exterior y regresar como residente, respetando las normas migratorias.

Solicitar la ciudadanía a través del trámite de naturalización.

¿Qué requisitos se deben cumplir para obtener estadía legal con permiso de trabajo?

En tanto los requisitos pueden variar según la categoría a la que se aplique, los generales suelen ser: