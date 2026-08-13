Los lavarropas modernos traen diferentes sistemas para ajustar a gusto de cada uno los ciclos de lavado, así como también para bloquear funciones y detectar inconvenientes.

En ese sentido, algunas de las opciones disponibles no se activan simplemente con un pulsado suave, sino que requieren de presión prolongada.

Mantener presionado el botón de encendido del lavarropas puede entonces desbloquear varias alternativas, aunque variarán en función del modelo que se tenga.

Mantener presionado el botón de encendido del lavarropas: para qué sirve y cuándo puede usarse

En algunos lavarropas, por ejemplo, mantener el botón de inicio durante unos segundos es necesario para comenzar el ciclo, mientras que en otros esto puede cancelar el programa en funcionamiento.

Algunas de sus funciones -dependiendo del equipo- son

Iniciar un ciclo de lavado cuando el modelo requiere mantener presionado el botón de inicio

Cancelar un ciclo que ya comenzó , una función disponible en varios equipos

Desbloquear o restablecer controles , cuando el fabricante indica una combinación o pulsación prolongada específica

Solucionar problemas puntuales del panel, aunque el procedimiento exacto depende de cada lavarropas

En general esta acción tomará entre tres y cinco segundos.

El truco variará en función de cada modelo.

Cuándo se aconseja utilizar este truco del botón del lavarropas

Una pulsación prolongada de este botón puede resultar útil cuando el lavarropas no responde como debería o cuando un programa se colocó por error y debe ser interrumpido.

Algunos fabricantes contemplan además el procedimiento de reinicio para solucionar problemas en el panel.