Tanto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden provocar esto.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede decidir avanzar con embargos hacia los bienes que se vinculen a una herencia cuando se dan determinadas situaciones. Aunque no se trata de un proceso automático, si es una acción que la agencia federal puede tomar llegado el momento.

Los motivos que pueden llevar a esta consecuencia son varios y el alcance depende de quien tenga la deuda y de la fase en la que se encuentre el proceso de sucesión. En este sentido, tanto los impuestos pendientes del fallecido como los del heredero pueden provocar esto.

Los embargos del IRS no son procesos automáticos, pero si son acciones que la agencia federal puede tomar llegado el momento. Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos embarga a estas personas: en qué situaciones puede intervenir los bienes heredados

La agencia federal encargada de la recaudación en Estados Unidos puede proceder con el embargo de una herencia en el caso de que existan deudas fiscales pendientes del contribuyente que falleció.

Para entender porqué entra en juego este mecanismo, es necesario saber qué pasa con los bienes cuando una persona muere. Todo lo que tenía a su nombre pasa a formar parte de su patrimonio, y este debe saldar impuestos antes de poder distribuirse.

En el caso de que existan deudas tributarias pendientes, IRS podrá:

Reclamar el pago y descontarlo de la herencia

Exigir que el representante legal regularice la situación

Imponer gravámenes sobre los bienes de dicho patrimonio

Recibir una herencia: el trámite que no puede faltar para evitar embargos en Estados Unidos

La responsabilidad de presentar la declaración final de impuestos recae sobre el cónyuge sobreviviente o el representante del patrimonio. Este trámite es de carácter obligatorio y en él se debe incluir:

Todos los ingresos hasta la fecha de muerte

Declaraciones de años anteriores si faltaban

Pago de cualquier deuda pendiente o solicitud de reembolso

En el caso de que los bienes del patrimonio en cuestión generen ingresos, como pueden ser los alquileres o inversiones, también es necesario presentar una declaración adicional a la del patrimonio (Formulario 1041). Sin este paso final, la herencia podrá ser embargada.