Ya es oficial | El Gobierno confirmó que embargarán todas las cuentas bancarias y propiedades que figuren en este listado

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos realiza un seguimiento detallado sobre los movimientos financieros de los ciudadanos. Quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias pueden enfrentar embargos de bienes y cuentas bancarias.

Este protocolo se activa luego de los intentos fallidos de notificación. Es decir, las autoridades proceden cuando el contribuyente no se presentó a una apelación para resolver el conflicto en una instancia previa.

Alerta del IRS: el Gobierno embarga las cuentas bancarias de las personas que no cumplen este requisito

Los agentes de IRS inician un embargo cuando el contribuyente no completa su declaración de impuestos a tiempo o acumula deudas tributarias sin resolver. La agencia fiscal tiene autoridad legal para retener dinero, cuentas de ahorro, salarios e incluso bienes inmuebles con el fin de recuperar el monto adeudado.

Antes de aplicar la medida, el IRS envía una “Notificación Final de Intención de Cobrar” y otorga un plazo para presentar pruebas o solicitar una audiencia. Si el ciudadano no responde, el organismo puede retirar directamente los fondos de su cuenta bancaria o tomar posesión de bienes hasta saldar la deuda.

IRS embarga a los ciudadanos que no cumplen con sus obligaciones tributarias. Fuente: Archivo.

Es importante resaltar que este protocolo no solo aplica a quienes evaden sus responsabilidades, sino que también a postergan la presentación de la declaración por problemas financieros.

¿Cómo puedo prevenir el embargo de IRS?

La forma más sencilla de evitar ingresar a la lista de deudas al fisco es presentando las declaraciones en los tiempos determinados. Sin embargo, si una persona sabe que no podrá cumplir con los plazos establecidos, puede apelar a una prórroga (únicamente para presentar la documentación más tarde, pero debe abonarse antes).

En los casos donde el embargo ya fue aplicado, el afectado puede presentar un reclamo por embargo indebido. Este recurso se utiliza cuando el IRS embarga bienes por error, cuando no pertenece al contribuyente o cuando la medida excede lo permitido por ley.