El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos depositará más de 15,000 dólares en las cuentas bancarias de los ciudadanos que cumplen una serie de requisitos. Estos créditos se mantienen vigentes con el fin de brindar asistencia financiera a las personas que cuentas con bajos ingresos.

Se trata de un alivio de las responsabilidades fiscales que el Gobierno ofrece a quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, como la presentación de la declaración de impuestos en las fechas establecidas.

Es oficial: IRS depositará 15,000 dólares en las cuentas bancarias de estas personas

Con el comienzo de la temporada fiscal 2026, el pasado lunes 26 de enero, las autoridades del IRS informaron sobre la vigencia del Crédito tributario por ingreso del trabajo (EITC) y el Crédito tributario adicional por hijos (ACTC). Aquellos que califican para ambos pueden recibir hasta 15,000 dólares si reciben el beneficio más alto del crédito.

El Crédito por ingreso del trabajo puede alcanzar hasta 8.000 dólares aproximadamente cuando el contribuyente tiene tres o más hijos calificables y se encuentra dentro del rango de ingresos más favorable.

IRS realizará los reembolsos de los créditos fiscales luego de haber analizado todos los formularios de la temporada fiscal. Fuente: Archivo.

Por otro lado, el Crédito tributario por hijos otorga hasta 2.000 dólares por cada hijo. En el caso de familias con cuatro hijos, el crédito total asciende a 8.000 dólares. Una parte de este beneficio es reembolsable incluso si no se adeudan impuestos, mientras que el resto reduce directamente la carga tributaria.

Quiénes son elegibles para recibir estos beneficios

Pueden calificar para estos reembolsos elevados las personas que cumplan con las siguientes condiciones:

Trabajadores con ingresos bajos o moderados dentro de los límites establecidos por el IRS

Contribuyentes con tres o más hijos calificables para el Crédito por ingreso del trabajo.

Familias con hijos menores que cumplan los requisitos de edad, residencia y parentesco exigidos por el Crédito tributario por hijos.

Personas con número de Seguro Social válido para ellos y sus dependientes.

Declaraciones presentadas correctamente, sin errores y dentro del plazo correspondiente.

No todos los contribuyentes reciben estos montos. El beneficio máximo está reservado para quienes cumplen todas las condiciones simultáneamente y se ubican en el tramo más alto de elegibilidad dentro del sistema de créditos fiscales.

Cuándo se deposita el dinero

Por ley, el IRS no puede emitir reembolsos que incluyan el EITC o el CTC hasta haber analizado las respectivas declaraciones . Una vez superado ese período, los depósitos comienzan a liberarse de forma progresiva.

Quienes eligieron depósito directo y no presentan inconsistencias en su declaración suelen ver el dinero reflejado en sus cuentas entre la segunda mitad de febrero y los primeros días de marzo.