El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos mantiene en vigencia los reembolsos vinculados al Child Tax Credit (CTC), un beneficio fiscal destinado a familias con hijos que cumplen determinadas condiciones. Este crédito permite reducir impuestos y, en muchos casos, recibir dinero directamente en la cuenta bancaria. Durante esta etapa del calendario fiscal, algunos contribuyentes pueden recibir hasta 8,800 dólares si cumplen con los requisitos establecidos por el programa. El monto corresponde a familias que califican con varios hijos elegibles dentro del esquema del Child Tax Credit. CTC es un crédito fiscal creado para apoyar a familias con hijos menores de edad. A través de este beneficio, el IRS permite a los contribuyentes reducir su carga impositiva o recibir un reembolso cuando presentan su declaración de impuestos anual. En determinados casos, el crédito puede alcanzar hasta 2,200 dólares por cada hijo elegible. Cuando una familia tiene cuatro hijos que cumplen las condiciones, el reembolso total puede llegar a 8,800 dólares, monto que el IRS deposita directamente en la cuenta bancaria registrada en la declaración. Este beneficio se aplica principalmente a contribuyentes que presentan su declaración correctamente y que califican dentro de los límites de ingresos establecidos por el organismo fiscal. Para acceder al beneficio fiscal, los contribuyentes deben cumplir ciertos requisitos. El hijo debe ser menor de 17 años al final del año fiscal, tener número de Seguro Social válido y haber vivido con el contribuyente durante más de la mitad del año. Además, el solicitante debe presentar su declaración de impuestos ante el Servicio de Impuestos Internos y cumplir con los límites de ingresos definidos para el programa. Cuando todas estas condiciones se cumplen, el IRS procesa el reembolso y puede depositar el dinero directamente en la cuenta bancaria registrada por el contribuyente.