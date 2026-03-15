La administración de Donald Trump anunció la implementación de un protocolo agresivo dirigido a un sector de la población que reside en Estados Unidos. Aquellos que incumplan con determinadas órdenes emitidas por el gobierno se enfrentarán a la posibilidad de sufrir el embargo de bienes y la intervención de cuentas bancarias. Este enfoque busca garantizar el cumplimiento de las normativas establecidas y mantener el orden en la sociedad. La iniciativa “Regreso a casa”, promovida por el presidente Donald Trump, tiene como objetivo confiscar cuentas bancarias, vehículos y propiedades de inmigrantes indocumentados en el contexto del proceso de deportación. Esta estrategia busca desincentivar la permanencia ilegal en el país y reducir los recursos disponibles para aquellos que han ingresado sin autorización. Dicha línea de acción se inscribe dentro de las políticas de tolerancia cero implementadas por el actual gobierno en el sistema migratorio. Aunque la confiscación de bienes a criminales no es un concepto novedoso en Estados Unidos, su aplicación de manera generalizada a inmigrantes debido a su estatus migratorio requeriría nuevas leyes o reinterpretaciones del derecho civil y penal. En Estados Unidos, estar en situación migratoria irregular no es un delito penal, sino una infracción civil. Por lo tanto, la confiscación de bienes únicamente por esta razón, sin ninguna conducta delictiva asociada, no es legal bajo la Constitución ni bajo el debido proceso. La Corte Suprema ha determinado que todas las personas dentro del territorio estadounidense, sin importar su estatus migratorio, están protegidas por la Cuarta Enmienda, que prohíbe registros e incautaciones “irrazonables” sin orden judicial o causa probable. Todo indica que, si el gobierno de Donald Trump intenta avanzar en esta dirección, se abrirá una dura batalla en los tribunales.