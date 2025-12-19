El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que entregará cuentas bancarias de 1,000 dólares a todas las personas que tuvieron hijos a partir del 2025. El programa, conocido como “Cuentas Trump”, está gestionado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y serán estos agentes quienes determinan la elegibilidad de los beneficiarios.

La finalidad de este programa es asistir económicamente a todos los estadounidenses que deciden ser padres. La cuenta estará destinada a la jubilación de los niños o para abarcar gastos relacionados con los estudios académicos.

¿Qué son las “Cuenta Trump” que entregan 1,000 dólares a las personas que tienen hijos?

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump anunció, en su Gran y Hermoso Proyecto de Ley (One Big Beautiful Bill Act), que pondrá en marchar un beneficio económico que habilita cuentas bancarias directas a los padres con hijos recién nacidos.

De acuerdo con el sitio oficial del IRS, este beneficio "permite a padres, tutores y otras personas autorizadas establecer un nuevo tipo de cuenta individual de jubilación para sus hijos, denominada Cuenta Trump“.

El Gobierno habilitará cuentas bancarias para recién nacidos en el 2026. Fuente: Archivo.

La contribución se emitirá a todos los bebés nacidos entre el 1 de enero del 2025 y el 31 de diciembre de 2028. Para ser elegibles deben ser ciudadanos estadounidenses y contar con un número del Seguro Social válido.

¿Quién tiene derecho a acceder al dinero de la cuenta?

Si bien los padres o tutores de los niños serán los adultos que realicen los procesos administrativos de este beneficio, son los niños los únicos que podrán acceder al dinero cuando cumplan la mayoría de edad. Durante los años previos, los padres podrán llenar la cuenta bancaria de fondos destinados para la jubilación de su hijo o los costos universitarios.

El sitio oficial del Gobierno detalla que no es necesario realizar contribuciones, pero se pueden depositar hasta 5,000 dólares por año para “maximizar el crecimiento”.

Las cuentas bancarias entrarán en vigencia a partir del 5 de julio del 2026.

¿Cómo solicitar el ingreso a las “Cuenta Trump”?