En esta noticia Pago confirmado: IRS depositará 6,600 dólares en estas cuentas bancarias

El Gobierno de los Estados Unidos confirmó un reembolso único de 6,600 dólares para los ciudadanos que cumplen una serie de condiciones. El dinero se depositará directamente en las cuentas bancarias de todos los beneficiarios.

A través de un crédito fiscal específico, miles de contribuyentes pueden recibir sumas importantes de dinero al momento de presentar su declaración anual.

Pago confirmado: IRS depositará 6,600 dólares en estas cuentas bancarias

El Crédito Tributario por Hijo (CTC) es un beneficio fiscal otorgado por el Servicio de Impuestos Internos a las personas que tienen hijos menores de 17 años a su cargo. Su objetivo es reducir la carga impositiva de las familias y, en muchos casos, generar un reembolso directo de dinero.

El monto máximo del crédito es de 2.200 dólares por cada hijo calificado. Por ese motivo, las personas que tienen tres hijos que cumplen con los requisitos pueden alcanzar un total de hasta 6.600 dólares en su declaración de impuestos.

Cuáles son los requisitos para acceder al monto máximo

Tener tres hijos calificados menores de 17 años al cierre del año fiscal.

Que los hijos cuenten con número de Seguro Social válido

Que los menores hayan vivido con el contribuyente más de la mitad del año.

Presentar la declaración de impuestos federal.

No superar los límites de ingresos establecidos para recibir el crédito completo.

El monto comienza a reducirse cuando los ingresos superan ciertos niveles, por lo que no todas las familias acceden automáticamente al total.

IRS entregará 6,600 dólares a los contribuyentes calificables al CTC. Fuente: Archivo.

Cómo se paga el reembolso y qué tener en cuenta

El CTC puede utilizarse para reducir el impuesto adeudado y, en parte, puede ser reembolsable. Esto significa que incluso quienes no deben impuestos pueden recibir dinero del gobierno.

En los casos en los que corresponde el reembolso, el Servicio de Impuestos Internos deposita el dinero directamente en la cuenta bancaria informada en la declaración o lo envía por cheque. El cobro de los 6.600 dólares depende de la situación fiscal individual, pero representa uno de los alivios económicos más importantes para las familias con hijos en Estados Unidos.