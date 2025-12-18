El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmará un reembolso asegurado de USD 2,200 por cada hijo calificado para quienes completen su declaración durante la temporada fiscal. El pago automático se realiza mediante depósito directo y alcanza incluso a familias que normalmente no declaran impuestos.

El beneficio corresponde al Crédito Tributario por Hijos, uno de los programas clave del ente recaudador federal para familias en Estados Unidos. El monto puede variar según los ingresos del hogar y la situación fiscal declarada.

¿Quiénes califican para el reembolso asegurado de USD 2,200 del IRS?

El reembolso automático del IRS de USD 2,200 está dirigido a contribuyentes con hijos que cumplan los criterios oficiales. El menor debe tener menos de 17 años, haber vivido con el adulto responsable más de la mitad del año y no haber cubierto por sí mismo la mayor parte de sus gastos .

Además, debe contar con número de Seguro Social válido y estatus de ciudadano estadounidense, nacional o residente legal. El beneficio completo se otorga con ingresos anuales de hasta USD 200,000, o USD 400,000 en declaraciones conjuntas; por encima de esos montos, el crédito se reduce.

¿Qué formulario en línea exige el IRS para recibir el pago automático?

Para cobrar el reembolso asegurado de USD 2,200 del IRS, es obligatorio presentar la declaración federal de impuestos (Formulario 1040) junto con el Anexo 8812, donde se informan los hijos calificados y otros dependientes. Esa carga habilita el cálculo automático del crédito y el depósito directo.