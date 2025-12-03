La Administración del Seguro Social (SSA) detalla en su sitio web oficial en qué situaciones los trabajadores que reciban beneficios pueden cobrar su prestación completa sin deducciones.

La agencia federal especifica que la regla de deducción de ganancias aplica a quienes reciben jubilación de manera anticipada, por lo que, de gestionar su retiro después de haber alcanzado la edad plena, no verán deducciones en sus beneficios, independientemente de cuánto ganen.

Estados Unidos ya no restará ganancias a quienes hagan este trámite

La normativa de SSA es que, a quienes cobren jubilación antes de su edad plena se les descontará 1 dólar por cada 2 que ganen por encima del límite anual.

Para 2025, este tope de ganancias es de 23,400 dólares, mientras que en 2026 aumenta a 24,480.

No se aplican deducciones después de la edad plena de jubilación.

En el año en el que se alcanza la edad plena de jubilación existe una regla diferente: se deduce 1 dólar por cada 3 que se ganen por encima del límite diferencial y sólo se cuentan los ingresos antes del mes en el que se cumplen años. Ese límite en 2025 es de 62,160 dólares y en 2026 será de 65,160 dólares.

Quienes soliciten su jubilación después de haber alcanzado su edad plena no verán deducciones en ninguno de sus pagos.

Qué considera SSA como “ganancias”

De acuerdo con las autoridades, entran en esta categoría salarios que se ganen por trabajo o ingresos netos en caso de laborar de manera autónoma. Se incluyen bonos, comisiones y vacaciones.

“No contamos pensiones, rentas vitalicias, ingresos por inversiones, intereses, beneficios para veteranos ni otros beneficios de jubilación gubernamentales o militares”, indica SSA.