Desde el 1 de julio de 2026, miles de trabajadores del sistema de salud de California comenzarán a cobrar un nuevo salario mínimo más alto, como parte de un plan escalonado que busca llevar todos los sueldos del sector a los 25 dólares por hora. La medida fue impulsada y firmada por el gobernador Gavin Newsom y se enmarca dentro de la ley SB 525, una normativa que ya comenzó a aplicarse en 2025 y que continuará con aumentos progresivos hasta 2033. El ajuste no será igual para todos. Según el California Department of Industrial Relations, los montos dependerán del tipo de establecimiento, su tamaño y la cantidad de pacientes que atiende. Desde julio de 2026, las escalas quedan definidas de la siguiente manera: Estos valores estarán vigentes al menos durante un año, hasta la próxima actualización prevista en el cronograma oficial. El objetivo central de la ley es claro: garantizar que todos los trabajadores de la salud en California alcancen un salario mínimo de USD 25 por hora. Sin embargo, no todos llegarán a ese monto al mismo tiempo. Mientras algunos centros ya aplicarán el máximo en 2026, otros lo harán de forma progresiva en los próximos años. El calendario oficial establece: Para quienes trabajan en hospitales, clínicas o centros médicos, hay un punto clave: identificar en qué categoría se encuentra su empleador. De eso dependerá el salario mínimo que corresponde cobrar desde julio de 2026. Además, aunque muchos aumentos podrían aplicarse automáticamente en la nómina, se recomienda verificar cada caso con el empleador para evitar errores.