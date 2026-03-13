El Gobierno de los Estados Unidos confirmó depósitos bancarios de más de 40,000 dólares para los ciudadanos elegibles en un programa federal. Se trata de una asistencia financiera que ayuda a muchos ciudadanos a cubrir sus gastos básicos. Los depósitos están asociados a la Administración del Seguro Social (SSA), por lo que los pagos pueden variar dependiendo del estatus de cada beneficiario. La edad de jubilación completa para quienes nacieron en 1960 o después es de 67 años, momento en el que una persona puede acceder al 100% de su beneficio. La SSA establece cada año los montos máximos que puede recibir un jubilado según la edad en la que decida comenzar a cobrar. Para el año 2026, un trabajador que se retire a los 67 años puede recibir hasta 4.152 dólares mensuales si cumple con todos los requisitos del sistema. Esto equivale a aproximadamente 49.824 dólares al año depositados directamente en su cuenta bancaria. El beneficio puede ser menor para quienes tuvieron ingresos más bajos o menos años de aportes. En promedio, los jubilados reciben una cantidad inferior porque el cálculo del Seguro Social se basa en los 35 años de mayores ingresos del trabajador durante su vida laboral. Para alcanzar los montos más altos de SSA, los trabajadores deben haber tenido salarios elevados durante al menos 35 años y haber aportado al sistema mediante el impuesto federal sobre los ingresos laborales. Además, deben esperar hasta la edad de jubilación completa de 67 años, ya que quienes solicitan el beneficio antes pueden recibir hasta un 30% menos en su pago mensual. El sistema también permite aumentar el beneficio si la persona retrasa su jubilación hasta los 70 años, lo que incrementa el monto mensual. Sin embargo, quienes se retiran a los 67 años pueden recibir ya el pago completo que corresponde a su historial de aportes dentro del programa federal.