La Administración del Seguro Social (SSA) especificó a través de su sitio web oficial que podrá suspender oficialmente el pago de beneficios a todas las personas que dejen de cumplir con los requisitos de elegibilidad establecidos por la ley. De acuerdo con lo especificado por las autoridades, cuando un beneficiario deja de cumplir las condiciones exigidas, los pagos se interrumpirán, sin necesidad de que esto signifique una cancelación inmediata. De acuerdo con lo estipulado por la regulación a la que responde la agencia, la suspensión puede ocurrir cuando una persona, por ejemplo Para recuperar la regularidad en los pagos, SSA exige que acredite que se cumplen las condiciones exigidas, aunque no será necesario presentar una nueva solicitud. Cuando se apruebe la reactivación, los pagos volverán a entregarse como de costumbre. Con el fin de evitar cualquier tipo de suspensión de estas prestaciones es necesario Es importante resaltar que en muchos casos esta suspensión no es definitiva, pero puede significar interrupciones durante varios meses.