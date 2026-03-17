El sistema de jubilación en Estados Unidos tiene un punto clave que puede cambiar por completo el ingreso de millones de personas: el Seguro Social alcanza su valor promedio más alto a los 70 años. Según datos oficiales de la Administración del Seguro Social (SSA), quienes retrasan su retiro hasta esa edad pueden cobrar significativamente más que quienes se jubilan antes, con diferencias que impactan durante toda la vida. Las estadísticas más recientes muestran una evolución clara en los pagos: Este dato confirma una tendencia clave:el beneficio crece de forma sostenida hasta los 70 años, momento en el que alcanza su punto máximo. Uno de los datos más impactantes es que una persona puede aumentar su beneficio hasta un 77% si espera hasta los 70 años en lugar de jubilarse a los 62. Por ejemplo: Esto implica que el ingreso mensual puede crecer en cientos o incluso miles de dólares. La Administración del Seguro Social determina el beneficio en base a dos factores principales: Además, la edad plena de jubilación es de 67 años para quienes nacieron en 1960 o después. Un punto clave:no hay beneficios adicionales por esperar más allá de los 70 años. De hecho, los datos muestran que el promedio puede estabilizarse o incluso bajar en edades más avanzadas, lo que refuerza la idea de que ese es el momento óptimo para maximizar ingresos.