El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos confirmó la entrega de un deposito bancario de 2,200 dólares para un grupo de contribuyentes calificables. La entidad fiscal brinda asistencia económica mediante la reducción de la carga tributaria de algunos estadounidenses. Sin embargo, es fundamental que estos ciudadanos cumplan con los requisitos básicos en relación a sus funciones impositivas. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de los Estados Unidos ofrece una amplia cantidad de créditos fiscales a los que los ciudadanos pueden acceder, siempre que cumplan con los requisitos de elegibilidad. El Crédito Tributario por Hijo o Child Tax Credit (CTC) es uno de los más demandados cuando los ciudadanos presentan sus respectivas declaraciones de impuestos. Este crédito ayuda a familias con hijos a obtener un beneficio tributario. De acuerdo con la información del sitio web, esta ayuda puede reclamarse a pesar de no presentar regularmente la declaración de impuestos. Por cada hijo calificado, la entidad fiscal otorga un reembolso de 2,200n dólares. Asimismo, los estadounidenses con “poca o ninguna obligación tributaria federal sobre los ingresos, puede calificar por el Crédito tributario adicional por hijos, de hasta 1,700 dólares″.