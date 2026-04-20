El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos anunció a través de su sitio web oficial una nueva herramienta para todos los contribuyentes con deudas tributarias. De acuerdo con lo indicado por la agencia federal, esta propuesta permitirá a quienes tengan pendientes con el organismo conocer las distintas alternativas de pago y cuáles son los pasos a seguir según cada situación. Resolver a tiempo las deudas fiscales es fundamental para evitar medidas extremas, pues cuando no se responde a los avisos de pago la agencia puede emitir un gravamen sobre la propiedad del deudor y, si aún así no se obtiene respuesta, podría determinarse que un embargo es la próxima acción a tomar. De acuerdo con lo comunicado, la herramienta “Ayuda con la Deuda Fiscal” realiza a los diferentes contribuyentes una serie de preguntas claves sobre su situación personal. En función de cada respuesta, se brindarán alternativas de pago u otras opciones para solucionar el pendiente y evitar la acumulación de sanciones más graves. “Estas opciones pueden incluir planes de pago, retraso temporal en el cobro o una oferta de compromiso para quienes cumplan los requisitos”, indica IRS. Para utilizar esta función será necesario dirigirse al sitio web oficial de la función y presionar el botón “Start” para contestar las preguntas del organismo. Un dato esencial a considerar es que, según afirma IRS, con el objetivo de preservar la privacidad de los contribuyentes, la herramienta no solicitará información personal identificable, por lo que no será necesario proporcionar Si bien la finalidad de la nueva propuesta es reducir las llamadas y visitas en persona para agilizar los procesos de cobro, ante cualquier duda la instrucción del organismo es comunicarse al número telefónico que figura en el aviso de deuda.