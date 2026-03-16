El Internal Revenue Service (IRS) no solo se encarga de recaudar impuestos y emitir reembolsos, también tiene un rol punitivo fundamental para el cumplimiento de las normas fiscales. Ante este tipo de comportamiento, el IRS puede implementar los embargos de bienes y cuentas bancarias a las personas que no cumplan con lo requerido con el organismo para mantener sus obligaciones tributarias al día. El IRS advierte a sus contribuyentes que si tienen una deuda tributaria pendiente, deberían cancelarla lo más pronto posible para evitar un embargo. En ocasiones, si el monto es demasiado alto, se recomienda solicitar un plan de pagos con el organismo para poder saldar la deuda en cuotas. Por otro lado, también se puede negociar una reducción de la deuda si calificas a programas específicos como “Offer in Compromise”. En estos casos, el IRS analiza la habilidad de solvencia, los ingresos, los gastos y el patrimonio neto de activos de cada persona. El IRS incita a comunicarse de inmediato si se recibe una notificación de deuda para evitar que avance el proceso. El IRS envía notificaciones de deuda tributaria para informar al contribuyente sobre la existencia de un monto pendiente. Este es el primer paso y se recomienda tomar acción en esta etapa. Después, emite un “Final Notice of Intent to Levy”, que tiene la finalidad de informar sobre la intención de embargo y advierte que el IRS puede intervenir cuentas bancarias, salarios o propiedades si la deuda no se paga. Tras esta última notificación, la persona tiene hasta 30 días para tomar acción. Si una persona considera que el embargo del IRS fue injusto o incorrecto, lo primero que debe hacer es contactar a la agencia lo antes posible para revisar su situación fiscal. En estos casos también existe la posibilidad de presentar una apelación si se considera que el procedimiento fue erróneo o que la deuda no corresponde. Otra alternativa es demostrar que el embargo genera dificultades económicas graves, lo que podría llevar al IRS a suspender o revisar la medida. Asimismo, se puede solicitar la liberación del embargo si la deuda ya fue pagada o si se detecta un error en el proceso. En el caso de las cuentas bancarias, además, existe un período de espera de 21 días antes de que el dinero sea transferido al IRS, lo que brinda una ventana para intentar resolver el problema, negociar un plan de pago o aclarar la situación antes de que el embargo se haga efectivo.