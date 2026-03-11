Los cajeros automáticos en Estados Unidos cuentan con límites diarios de retiro de efectivo, una medida aplicada por los bancos para proteger las cuentas de los clientes y reducir riesgos de fraude. Una vez alcanzado ese monto máximo, el sistema no permitirá retirar más dinero hasta el siguiente día. En general, los bancos en Estados Unidos establecen límites de retiro en cajeros automáticos que suelen oscilar entre: El monto exacto depende de distintos factores, como el banco o institución financiera, el tipo de cuenta bancaria, el tipo de tarjeta de débito utilizada y el historial del usuario. Una vez alcanzado ese límite, el cajero automático bloqueará nuevas extracciones hasta el día siguiente. Si un cliente necesita retirar una cantidad mayor a la permitida por el cajero automático, existen algunas alternativas: