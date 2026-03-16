El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advirtió que presentar la declaración de impuestos demasiado pronto puede provocar retrasos en el procesamiento de los reembolsos si el documento contiene errores o información incompleta. Aunque muchos contribuyentes intentan enviar su declaración lo antes posible para recibir el dinero más rápido, hacerlo antes de contar con todos los formularios fiscales necesarios puede generar inconsistencias que obliguen al organismo a revisar el trámite con mayor detalle. El IRS recomienda esperar hasta recibir todos los documentos fiscales antes de presentar la declaración de impuestos. Entre los formularios que suelen recibirse al inicio del año se encuentran: Cuando la declaración contiene errores por haberse presentado demasiado pronto, el IRS puede: