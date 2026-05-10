Desde el 7 de marzo, se iniciará una reestructuración tanto tecnológica como operativa que busca modernizar el sistema. Sin embargo, también suscita preocupaciones acerca de posibles demoras, errores y efectos imprevistos en los pagos mensuales del Seguro Social. Esta transformación simboliza el comienzo de una nueva fase en la gestión de trámites, citas y el procesamiento de beneficios, en un entorno marcado por la escasez de personal, el cierre de oficinas regionales y la salida de miles de empleados en el transcurso del último año. Desde principios de marzo, la Administración del Seguro Social llevará a cabo la implementación de dos nuevos sistemas nacionales: el National Appointment Scheduling Calendar (NASC) y el National Workload Management (NWLM). En esta transformación, los trámites iniciales no se gestionarán únicamente a nivel local. Las citas del Seguro Social se asignarán mediante un calendario nacional, lo que permitirá a los ciudadanos programar turnos online sin la necesidad de acudir a oficinas específicas. Adicionalmente, el trabajo interno se redistribuirá entre empleados de diversos estados según su disponibilidad y habilidades. Esto significa que una solicitud iniciada en un estado podría ser evaluada por un agente que se encuentre a cientos o incluso miles de kilómetros de distancia. Especialistas y trabajadores enfatizan que la pérdida del conocimiento local puede tener repercusiones significativas en situaciones delicadas. Las normativas relacionadas con el matrimonio de hecho, herencias, certificados de defunción y división de bienes presentan variaciones notables de un estado a otro y no todos los agentes podrían estar al tanto de estas discrepancias. La preocupación se ve aumentada ante la evidencia de que más de 7.000 empleados abandonaron la agencia en 2025, debilitando así la capacidad operativa justo antes de este trascendental cambio estructural. Entre los principales riesgos identificados se incluyen: En este contexto, se exhorta a los individuos a actuar con diligencia y precaución. Para mitigar los riesgos en los trámites relativos al Seguro Social, es recomendable: Los especialistas enfatizan la importancia de abordar estos trámites con antelación, para así evitar posibles inconvenientes en el futuro.