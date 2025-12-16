A partir de enero de 2026, las jubilaciones mínima y máxima del Seguro Social aumentarán un 2,8%, aplicando el nuevo ajuste por costo de vida (COLA). Foto: Archivo.

La Administración del Seguro Social (SSA) se prepara para renovar el sistema de pagos para todos los beneficiarios en el 2026. Asimismo, los cheques de estímulo se depositarán con el aumento correspondiente al ajuste por inflación y Costo de Vida (COLA).

Además del incremento, ya se conocen las fechas en las que se realizará el primer depósito del año. El calendario vuelve a organizarse según la fecha de nacimiento y contempla adelantos para algunos beneficiarios.

Confirmado: se conocieron las fechas de pagos de SSA en el 2026

El primer pago del Seguro Social de 2026 se realizará durante el mes de enero. Quienes comenzaron a cobrar antes de mayo de 1997 recibirán su dinero a comienzos del mes, mientras que el resto lo hará de forma escalonada.

El Seguro Social confirmó las fechas de pagos para el 2026. Fuente: Archivo.

Los beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 cobrarán en la segunda semana de enero. Los nacidos entre el 11 y el 20 recibirán el pago en la tercera semana, y quienes cumplen años entre el 21 y el 31 lo cobrarán hacia fines del mes.

¿De cuánto es el aumento que habrá en el 2026?

A partir de enero, los pagos del Seguro Social llegarán con un aumento correspondiente al ajuste por costo de vida. Este mecanismo se aplica todos los años y busca preservar el poder adquisitivo de jubilados, pensionados y personas con discapacidad.

El incremento se verá reflejado automáticamente en el primer pago del año, sin necesidad de realizar trámites adicionales. El nuevo monto también impactará en quienes reciben beneficios por viudez y otros programas asociados.