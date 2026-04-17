El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha recordado a todos los contribuyentes que el tiempo para reclamar créditos y reembolsos no es infinito. Bajo el estricto Estatuto de Reembolso (RSED), la agencia federal tiene la autoridad para rechazar cualquier reclamación fuera de plazo, lo que en términos prácticos significa la pérdida definitiva de ese dinero y, en casos de deudas no resueltas, la posibilidad de medidas de cumplimiento más severas por parte del Gobierno. Para los hispanos en EE.UU., entender el calendario del IRS es vital para evitar el rechazo de sus solicitudes. El ente recaudador establece dos límites principales que funcionan como una barrera infranqueable para la mayoría de los casos: Incumplir estas fechas implica que el contribuyente no podrá recibir créditos ni reembolsos, perdiendo el derecho legal sobre esos fondos sobrantes. A pesar de la rigidez del sistema, el IRS contempla circunstancias excepcionales donde la ley permite una flexibilidad adicional para proteger a ciertos sectores vulnerables o afectados por crisis externas: El Gobierno recomienda actuar con prontitud para evitar que las reclamaciones queden atrapadas en la burocracia o mueran por el paso del tiempo. Para quienes manejan situaciones fiscales complejas o tienen pagos pendientes de años anteriores, buscar asesoramiento especializado es la mejor vía para asegurar que sus activos y reembolsos permanezcan protegidos.