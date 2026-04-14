El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio a conocer la regulación final de la deducción de propinas aprobada en la ley firmada por el presidente Donald Trump. La medida, conocida como “no tax on tips”, aplica para los años fiscales 2025 a 2028 y beneficia a unos 6 millones de contribuyentes que reportan ingresos por propinas.

El director del IRS, Frank J. Bisignano, confirmó que los trabajadores elegibles ya pueden reclamar el beneficio al presentar su declaración en línea hasta el vencimiento del plazo federal este miércoles 15 de abril.

¿Quiénes pueden reclamar los $ 25,000 de deducción de propinas?

La nueva deducción fiscal reduce hasta u$s 25,000 del ingreso tributable federal —no es un reembolso directo— y se elimina progresivamente para solteros con ingresos superiores a u$s 150,000 y parejas que superen los u$s 300,000 anuales.

El IRS identificó más de 70 ocupaciones elegibles en ocho categorías:

Servicio de alimentos y bebidas : meseros, bartenders, lavaplatos

Entretenimiento y eventos : músicos, DJs, artistas

Hospitalidad: conserjes y personal de limpieza hotelera

Servicios del hogar : técnicos de reparaciones, jardineros

Servicios personales : fotógrafos, organizadores de eventos

Estética y bienestar : estilistas, maquilladores, entrenadores personales

Recreación e instrucción : guías turísticos, instructores, caddies de golf

Transporte y entrega : conductores de taxi, rideshare y repartidores

¿Califico para la deducción?

¿Puedes deducir tus propinas? Verificador IRS ¿Puedes deducir tus propinas? Verifícalo aquí Basado en la lista oficial del IRS de ocupaciones elegibles para la deducción "No Tax on Tips" Cómo usar este verificador 1 Escribe tu trabajo en el buscador, en español o en inglés. Si aparece, tu ocupación está reconocida por el IRS.

2 Marca cada condición que aplica a tus propinas. Si las cinco se cumplen, puedes reclamar la deducción. 1 Busca tu trabajo 80 ocupaciones reconocidas — busca en español o en inglés ✕ 2 Verifica si tus propinas califican Marca cada condición que se cumple en tu caso La propina fue pagada en un medio válido Efectivo, cheque, tarjeta de crédito o débito, tarjeta de regalo, fichas de casino, aplicación de pago móvil u otro medio electrónico en dólares. No califican criptomonedas ni activos digitales. La recibiste del cliente o a través de un pool de propinas Directamente del cliente, o mediante un sistema de distribución de propinas (tip pool) voluntario u obligatorio. No aplica si quien te la paga es tu propio empleador. El cliente la pagó de forma voluntaria Sin obligación, sin negociación y sin consecuencias si no la pagaba. Los cargos automáticos por servicio (como el 18% para grupos grandes) no califican, a menos que el cliente haya podido modificarlos o reducirlos a cero. Está reportada en un formulario oficial del IRS Debe figurar en tu W-2 (si eres empleado), 1099-NEC, 1099-MISC, 1099-K, o haberla declarado en el Formulario 4137. Sin ese reporte, no es deducible aunque cumpla todo lo demás. Tienes un número de Seguro Social (SSN) válido Debes incluir tu SSN en la declaración de impuestos. El ITIN no reemplaza al SSN para esta deducción. Si estás casado o casada, debes presentar declaración conjunta (joint return). Empezar de nuevo Fuente: Federal Register Vol. 91, No. 70 · IRS TD 10044 · Tabla 1, §1.224-1(h) · Vigente a partir del 12 de junio de 2026

La nueva deducción fiscal reduce hasta u$s 25,000 del ingreso tributable federal —no es un reembolso directo— y se elimina progresivamente según los ingresos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué condiciones deben cumplir las propinas para calificar?

No todas las propinas aplican automáticamente. El IRS estableció que deben pagarse en efectivo o tarjeta, ser voluntarias y recibirse directamente del cliente o a través de un fondo compartido entre empleados. Las tarifas de servicio automáticas —como las de grupos grandes en restaurantes— no califican.

La deducción aplica únicamente al impuesto federal: las propinas siguen sujetas a impuestos de nómina como los del Seguro Social y Medicare y pueden estar gravadas a nivel estatal. Los trabajadores con ingresos por debajo de la deducción estándar —u$s 15,750 para individuos o u$s 31,500 para parejas— generalmente no deben impuestos federales y no se verían beneficiados.