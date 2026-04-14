En esta noticia

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) dio a conocer la regulación final de la deducción de propinas aprobada en la ley firmada por el presidente Donald Trump. La medida, conocida como “no tax on tips”, aplica para los años fiscales 2025 a 2028 y beneficia a unos 6 millones de contribuyentes que reportan ingresos por propinas.

El director del IRS, Frank J. Bisignano, confirmó que los trabajadores elegibles ya pueden reclamar el beneficio al presentar su declaración en línea hasta el vencimiento del plazo federal este miércoles 15 de abril.

Documento.Oficial y confirmado | El gobierno cancelará las licencias de conducir de todas las personas que no demuestren ser ciudadanos legales
Dinero.Lo confirmaron los más poderosos del mundo: estos 6 países están en la mira de las mayores potencias y ya se preparan para avanzar

¿Quiénes pueden reclamar los $ 25,000 de deducción de propinas?

La nueva deducción fiscal reduce hasta u$s 25,000 del ingreso tributable federal —no es un reembolso directo— y se elimina progresivamente para solteros con ingresos superiores a u$s 150,000 y parejas que superen los u$s 300,000 anuales.

El IRS identificó más de 70 ocupaciones elegibles en ocho categorías:

  • Servicio de alimentos y bebidas: meseros, bartenders, lavaplatos
  • Entretenimiento y eventos: músicos, DJs, artistas
  • Hospitalidad: conserjes y personal de limpieza hotelera
  • Servicios del hogar: técnicos de reparaciones, jardineros
  • Servicios personales: fotógrafos, organizadores de eventos
  • Estética y bienestar: estilistas, maquilladores, entrenadores personales
  • Recreación e instrucción: guías turísticos, instructores, caddies de golf
  • Transporte y entrega: conductores de taxi, rideshare y repartidores

¿Califico para la deducción?

¿Puedes deducir tus propinas? Verificador IRS
¿Puedes deducir tus propinas? Verifícalo aquí
Basado en la lista oficial del IRS de ocupaciones elegibles para la deducción "No Tax on Tips"
Cómo usar este verificador
  • 1
    Escribe tu trabajo en el buscador, en español o en inglés. Si aparece, tu ocupación está reconocida por el IRS.
  • 2
    Marca cada condición que aplica a tus propinas. Si las cinco se cumplen, puedes reclamar la deducción.
1
Busca tu trabajo
80 ocupaciones reconocidas — busca en español o en inglés
Fuente: Federal Register Vol. 91, No. 70 · IRS TD 10044 · Tabla 1, §1.224-1(h) · Vigente a partir del 12 de junio de 2026
La nueva deducción fiscal reduce hasta u$s 25,000 del ingreso tributable federal —no es un reembolso directo— y se elimina progresivamente según los ingresos.
La nueva deducción fiscal reduce hasta u$s 25,000 del ingreso tributable federal —no es un reembolso directo— y se elimina progresivamente según los ingresos.Fuente: ShutterstockShutterstock

¿Qué condiciones deben cumplir las propinas para calificar?

No todas las propinas aplican automáticamente. El IRS estableció que deben pagarse en efectivo o tarjeta, ser voluntarias y recibirse directamente del cliente o a través de un fondo compartido entre empleados. Las tarifas de servicio automáticas —como las de grupos grandes en restaurantes— no califican.

La deducción aplica únicamente al impuesto federal: las propinas siguen sujetas a impuestos de nómina como los del Seguro Social y Medicare y pueden estar gravadas a nivel estatal. Los trabajadores con ingresos por debajo de la deducción estándar —u$s 15,750 para individuos o u$s 31,500 para parejas— generalmente no deben impuestos federales y no se verían beneficiados.