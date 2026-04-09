Este año, nuevas disposiciones impulsadas por el IRS abren la puerta a reembolsos de impuestos más altos, con cifras que pueden escalar hasta los $6,700 dólares en casos específicos.

El foco está puesto, especialmente, en quienes agrandaron su familia recientemente, ya sea por nacimiento o adopción, en un contexto donde cada dólar extra cuenta frente al aumento del costo de vida.

La clave está en entender cómo se combinan estos beneficios y quiénes pueden realmente acceder a este ingreso adicional que, en muchos casos, llega como dinero directo al bolsillo.

Cómo cobrar el reembolso de hasta $6,700 del IRS

El monto que genera expectativa no surge de un único programa, sino de la suma de dos herramientas fiscales centrales: el Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito por Adopción. Ambos fueron ajustados recientemente para ampliar su alcance y, en algunos casos, permitir devoluciones incluso a quienes no tienen grandes obligaciones fiscales.

Este año, nuevas disposiciones impulsadas por el IRS abren la puerta a reembolsos de impuestos más altos. Imagen: archivo.

Por un lado, el CTC puede aportar hasta $1,700 dólares reembolsables por cada hijo elegible, siempre que cumpla con los requisitos de edad y residencia. Por otro, el Crédito por Adopción da un paso clave al recuperar su carácter parcialmente reembolsable, habilitando hasta $5,000 dólares en efectivo, algo que no ocurría desde hace años.

Esta combinación es la que permite alcanzar el número que hoy genera interés: los $6,700 dólares, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones exigidas por el organismo.

Quiénes pueden acceder a estos beneficios fiscales

El universo de beneficiarios no es amplio para todos, pero sí muy relevante para ciertos grupos. En particular, el IRS pone el foco en:

Familias que adoptaron un hijo durante el año fiscal 2025

Padres con hijos menores de 17 años que califican para el CTC

Hogares con ingresos dentro de los límites establecidos

En el caso del crédito por adopción, el beneficio comienza a reducirse a partir de ingresos cercanos a los $259,190 dólares, y desaparece completamente alrededor de los $299,190 dólares.

Para el Crédito Tributario por Hijos, los topes también son claros: $200,000 dólares para contribuyentes individuales y $400,000 dólares para parejas.