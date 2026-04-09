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Este año, nuevas disposiciones impulsadas por el IRS abren la puerta a reembolsos de impuestos más altos, con cifras que pueden escalar hasta los $6,700 dólares en casos específicos.
El foco está puesto, especialmente, en quienes agrandaron su familia recientemente, ya sea por nacimiento o adopción, en un contexto donde cada dólar extra cuenta frente al aumento del costo de vida.
La clave está en entender cómo se combinan estos beneficios y quiénes pueden realmente acceder a este ingreso adicional que, en muchos casos, llega como dinero directo al bolsillo.
Cómo cobrar el reembolso de hasta $6,700 del IRS
El monto que genera expectativa no surge de un único programa, sino de la suma de dos herramientas fiscales centrales: el Crédito Tributario por Hijos (CTC) y el Crédito por Adopción. Ambos fueron ajustados recientemente para ampliar su alcance y, en algunos casos, permitir devoluciones incluso a quienes no tienen grandes obligaciones fiscales.
Por un lado, el CTC puede aportar hasta $1,700 dólares reembolsables por cada hijo elegible, siempre que cumpla con los requisitos de edad y residencia. Por otro, el Crédito por Adopción da un paso clave al recuperar su carácter parcialmente reembolsable, habilitando hasta $5,000 dólares en efectivo, algo que no ocurría desde hace años.
Esta combinación es la que permite alcanzar el número que hoy genera interés: los $6,700 dólares, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones exigidas por el organismo.
Quiénes pueden acceder a estos beneficios fiscales
El universo de beneficiarios no es amplio para todos, pero sí muy relevante para ciertos grupos. En particular, el IRS pone el foco en:
- Familias que adoptaron un hijo durante el año fiscal 2025
- Padres con hijos menores de 17 años que califican para el CTC
- Hogares con ingresos dentro de los límites establecidos
En el caso del crédito por adopción, el beneficio comienza a reducirse a partir de ingresos cercanos a los $259,190 dólares, y desaparece completamente alrededor de los $299,190 dólares.
Para el Crédito Tributario por Hijos, los topes también son claros: $200,000 dólares para contribuyentes individuales y $400,000 dólares para parejas.
Además, hay condiciones específicas que no se pueden pasar por alto: la adopción debe ser legal, el menor debe cumplir con los criterios de edad o discapacidad, y no se incluyen casos como adopciones del hijo del cónyuge.