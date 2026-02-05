El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado una medida oficial que podría incluir visitas hogar por hogar a personas y familias en Estados Unidos. Este procedimiento se activa únicamente en situaciones específicas relacionadas con trámites fiscales no cumplidos. En caso de que se detecten irregularidades significativas, el proceso puede escalar a controles presenciales. Aunque el primer contacto generalmente se lleva a cabo por correo postal, ciertas omisiones obligan al ente recaudador federal a avanzar hacia verificaciones adicionales. De acuerdo con el ente recaudador federal, son procedimientos poco frecuentes, pero necesarios cuando existen dudas sobre lo declarado. La agencia informó que estas visitas están dirigidas a contribuyentes que olvidaron pagar impuestos federales o no respondieron a comunicaciones previas, lo que da lugar a exámenes formales denominados auditorías. Antes de cualquier visita, el IRS envía una notificación escrita que advierte sobre la revisión en curso. Posteriormente, agentes autorizados pueden presentarse en el domicilio para confirmar información, analizar documentos y continuar la auditoría generada por la omisión. En el contexto de los impuestos federales olvidados, los agentes de ingresos desempeñan una función fundamental, encargándose de realizar los exámenes fiscales (auditorías) y de examinar los registros financieros relevantes. Durante la visita, el agente tiene la autoridad para solicitar comprobantes de ingresos, gastos o actividad comercial y puede comunicarse con terceros si lo considera pertinente. El IRS subraya que no exige pagos inmediatos, no retira licencias y no amenaza con acciones policiales a través de llamadas automáticas.