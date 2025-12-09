La Administración del Seguro Social (SSA) de los Estados Unidos implementó una serie de cambios en su dinámica afectando a miles de contribuyentes. Ahora, anunciaron un recorte del 50% para un sector específico de jubilados.

El programa federal del Gobierno se encarga de distribuir pagos a más de 70 millones de personas en todo el país, por lo que es importante que todos los adheridos se mantengan atentos a los cambios.

Alerta del Seguro Social: planean recortes del 50% para estos jubilados

Entre los cambios que busca implementar la Administración del Seguro Social (SSA), se encuentra la idea de reducir al 50% las solicitudes de turnos presenciales en las oficinas federales. Es decir, las autoridades quieren optimizar la atención al público a través de la plataforma digital.

Para el próximo año fiscal, los referentes de la administración esperan que haya menos concurrencia presencial o limitar la cantidad de visitas que pueden realizarse en el año.

El Seguro Social planea reducir la cantidad de turnos presenciales. Fuente: Archivo.

Sin embargo, las autoridades destacan que las oficinas seguirán siendo un servicio de primera línea para asesoramiento y para resolver problemas importantes.

Aumentan todos los pagos del Seguro Social en el 2026

Durante las últimas semanas las autoridades del Seguro Social anunciaron una aumento para todos los contribuyentes que reciben su beneficio.

Se trata de un ajuste del 2.8% que se aplicará sobre las jubilaciones de todos los beneficiarios, representando un aumento de 56 dólares extra por persona.

Este dinero impactará en los cheques que se emitirán a partir del 1 de enero del 2026.