El Gobierno de los Estados Unidos confirmó que todos los bancos del país permanecerán cerrados durante 24 horas el próximo jueves. En ese periodo, las entidades financieras no ofrecerán atención al público y no será posible realizar ciertas operaciones o transacciones habituales.
La medida no se limita al sector bancario, ya que también contempla el cierre de comercios, supermercados, tiendas de ropa y locales de artículos generales, que podrían optar por suspender su actividad.
Confirmado: cierran todos los bancos del país este jueves
Los bancos de Estados Unidos cerrarán sus puertas el jueves 25 de diciembre debido a la celebración de Navidad, uno de los feriados federales más importantes del calendario norteamericano.
Durante esa jornada, las sucursales no atenderán al público. Aun así, los clientes pueden usar sin restricciones los cajeros automáticos, la banca móvil y las plataformas online, que continúan funcionando con normalidad pese al feriado.
Cuáles son las operaciones bancarias que no estarán disponibles
A causa del feriado, los usuarios deberán aplazar las gestiones que requieren intervención del personal bancario. Entre ellas aparecen:
- Transferencias internacionales, debido a los datos específicos que exige el sistema (IBAN, SWIFT) y a los costos asociados.
- Apertura o cierre de cuentas bancarias, ya que necesita verificación de identidad y firma de documentos.
- Actualización de datos personales o de contacto, trámite que suele requerir validación adicional.
- Gestion de poderes o autorizaciones para terceros, procedimiento que incluye pasos notariales y verificaciones legales.
- Reclamos por operaciones no reconocidas o errores, que requieren documentación y un proceso formal de resolución.