El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que no procesará reembolsos de impuestos si la declaración federal se presenta después de una fecha límite clave. El aviso afecta a millones de contribuyentes y refuerza la importancia de cumplir el calendario oficial para no sufrir demoras.

La temporada fiscal 2026 ya está abierta y el organismo fijó el 15 de abril de 2026 como plazo final para presentar la declaración correspondiente al año fiscal 2025. Enviar el trámite fuera de término complica el cobro del reembolso.

¿Cuál es la fecha límite tras la que el IRS no procesará reembolsos de impuestos?

El IRS informó que solo procesará reembolsos presentados hasta el 15 de abril de 2026. Las declaraciones posteriores quedan fuera del circuito regular y pasan a revisiones adicionales.

Presentar tarde no elimina el derecho al reembolso, pero sí implica demoras y posibles controles extra. El organismo recomienda cumplir el plazo para evitar bloqueos innecesarios.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) confirmó que no procesará reembolsos de impuestos si la declaración federal se presenta después de una fecha límite clave.

¿Qué hacer para evitar demoras y cobrar el reembolso?

El IRS señala que la forma más rápida es presentación electrónica (e-file) y depósito directo. Desde fines de 2025 se eliminan gradualmente los cheques en papel, por lo que se requieren datos bancarios.

Opciones disponibles:

Free File del IRS (software sin costo para elegibles).

Formularios electrónicos rellenables .

Asistencia Voluntaria en la Declaración de Impuestos (VITA) y Asesoramiento Fiscal para Personas Mayores (TCE).

En condiciones normales, la mayoría de los reembolsos se emite dentro de 21 días. Los créditos por Ingreso del Trabajo y Crédito Tributario Adicional por Hijos tienen fechas específicas de liberación en marzo.