Ante los grandes conflictos bélicos que se están desatando en todo el mundo, surge una oportunidad poco convencional para que algunas empresas consigan grandes negocios con los ciclos de la guerra. Según la consultora PwC, los ingresos totales por la venta de armas y servicios militares de las 100 principales empresas a nivel global crecieron un 5.9% el año pasado, alcanzando los $679,000 millones de dólares, la cifra más alta jamás registrada. De todos los países, el que más destaca por su potencia militar es Estados Unidos. Pero no es solo poder de fuego si no también poder económico: seis de las diez principales empresas armamentísticas del mundo son de Estados Unidos. Además, las compañías estadounidenses ocuparon los tres primeros puestos del podio global. Northrop Grumman subió un 13 % en el último año al mejorar su calificación crediticia gracias al incremento del gasto de la OTAN y de su apuesta por la seguridad en el espacio. Mientras, Lockheed (principal contratista del caza F-35) acumula este año pérdidas bursátiles del 17 % pese a haber logrado el pasado abril un contrato récord de 9.800 millones de dólares para fabricar misiles PAC-3 MSE. RTX sube alrededor de un 24 % este año, mientras que General Dynamics gana cerca de un 7 %, en línea con la tendencia general del sector. Este crecimiento se debe, en gran medida, a la expectativa de nuevos contratos y a los vastos programas de modernización militar. Grandes contratistas del Pentágono como Lockheed Martin, Raytheon, Boeing o Northrop Grumman son las principales beneficiadas del incremento del gasto de la OTAN. La situación en Europa también ha contribuido al auge del sector. En el continente, los ingresos de las 23 principales empresas (excluyendo a Rusia) crecieron conjuntamente un 13%. Según los analistas, este aumento está directamente vinculado a la demanda derivada de la guerra en Ucrania y a la percepción de la amenaza rusa. Las empresas de defensa surcoreanas se dispararon este martes en la Bolsa de Seúl, en su primera sesión tras el comienzo este fin de semana de la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán. El gigante Hanwha Aerospace, la mayor empresa del sector en Corea del Sur, avanzó un 19,83%, en contraste con la fuerte caída de más del 7% del principal índice de la Bolsa surcoreana, el Kospi. Mientras, Korea Aerospace Industries, el único fabricante de aeronaves del país, creció un 3,19%. El fabricante de sistemas de defensa antiaérea LIG Nex1 se disparó además un 29,86%, y Hyundai Rotem, que fabrica el tanque K2 “Black Panther”, uno de los más avanzados del mundo, subió un 8,03%. Otras empresas del sector de la defensa surcoreanas, como el fabricante de municiones Poongsang (12,78%) o el desarrollador de componentes para misiles Firstec (18,9%) registraron también grandes avances. Hoy, durante la apertura de sesiones de Wall Streer, destacaban las subidas de las contratistas gubernamentales Palantir (6,5%), Karman (6,5%), Ondas (6,7%), Leonardo DRS (4%) y Northrop Grumman (4%). El fondo indexado iShares U.S. Aerospace and Defense ETF subía hoy un 2,31%, pero se ha disparado cerca del 60% en el último año, y la mitad del incremento se ha producido desde junio de 2025, cuando EE.UU. bombardeó instalaciones nucleares iraníes. También ascendían, de manera más moderada, RTX (3,7%), Lockheed Martin (2,1%), Kratos (3,8%) Raytheon (3,6%), L3Harris (2,5%) y General Dynamics (1,27%). Por contra, caía con fuerza AeroVironment (-19 %), revirtiendo una fuerte subida al inicio de la jornada, pese a haber cerrado la semana pasada un contrato de 186 millones de dólares con el Departamento de Defensa.