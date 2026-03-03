Un frente invernal de aire frío avanza sobre Estados Unidos y provocará un marcado descenso térmico en los próximos días. El ingreso de una masa de aire polar generará las temperaturas más bajas del mes, con riesgo concreto de heladas generalizadas en distintas regiones del país. El fenómeno fue advertido por el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), que a través de su Centro de Predicción Meteorológica (WPC) difundió un análisis técnico donde detalla el avance del sistema frontal, el cambio brusco de temperaturas y el impacto que tendrá en varias ciudades del Medio Oeste, el Valle de Ohio y el Noreste. El NWS explicó que el frente frío se desplazará desde las Planicies hacia el este del país, impulsado por una masa de aire de origen polar que se consolidará detrás del sistema. Este patrón favorecerá mínimas por debajo del promedio estacional y registros que podrían ubicarse cerca o por debajo del punto de congelación en varias localidades. De acuerdo con el WPC, el aire frío se asentará con mayor intensidad durante la noche y la madrugada, lo que incrementa la probabilidad de heladas matinales. Las condiciones serán más notorias en sectores del Medio Oeste y regiones interiores del Atlántico medio, donde el enfriamiento potenciará el descenso de temperatura. Además del frío intenso, el sistema podría estar acompañado por precipitaciones en algunas zonas, aunque el factor dominante será la irrupción de aire seco y frío que consolidará el escenario invernal durante varios días consecutivos. Entre las áreas con mayor riesgo de heladas se encuentran ciudades del Medio Oeste como Chicago e Indianápolis, además de sectores del Valle de Ohio como Cincinnati y Louisville. También podrían verse afectadas localidades del interior del estado de Nueva York y Pensilvania. El NWS advirtió que las temperaturas mínimas podrían ser las más bajas del mes en estos puntos, con registros que pondrán en alerta a productores agrícolas y a residentes en zonas suburbanas y rurales, donde el impacto de las heladas suele ser más intenso. El frente continuará su desplazamiento hacia el noreste, pero el aire frío permanecerá instalado detrás del sistema. Aún cuando el frente avance, las temperaturas seguirán siendo bajas durante buena parte de la semana. El organismo meteorológico indicó que el monitoreo será constante y que podrían emitirse avisos o alertas locales si las mínimas descienden más de lo previsto. El frente invernal de aire frío marcará así un episodio destacado del mes, con impacto directo en la vida cotidiana, la agricultura y la infraestructura en varias regiones de Estados Unidos.